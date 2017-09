Stres İle Savaşmak İçin Bir Doz Estonya

Estonya turizm kampanyası, yüz tanıma teknolojisini kullanarak Avrupa'nın büyük şehirlerindeki stresli insanları yakalayıp onları Estonya'ya çağırıyor.

Stres çağımızın hastalığı. Şehir yaşamı, iş yükü, koşturmaca derken zihinsel ve fiziksel yorgunluk insanın üzerinde gerginlik yaratıyor. Stresle savaşta en etkili çözüm ise rahatlamak. Bunu da en güzel ne sağlar? Tabii ki doğa. Bu noktadan yola çıkan yeni Estonya turizm kampanyası, stresi yenmek için Estonya'nın sunduğu doğal güzellikleri öneriyor.

BBDO Berlin ve kardeş ajansı Zavod BBDO tarafından hazırlanan "The Stress Buster" isimli kampanya; Avrupa'nın turizm pazarı içerisinde Estonya'yı önemli bir doğal güzellik merkezi olarak konumluyor. "Let Estonia’s pure nature relieve your stress" (Bırakın Estonya'nın saf doğası stresini gidersin.") sloganını odağa alan kampanya, turistik destinasyon olarak bugüne kadar çok da öne çıkmayan Estonya'yı ilginç bir yolla tanıtıyor.

Kampanya için seçilen "stres avcısı" Londra, Oslo, Berlin, Stockholm gibi Avrupa'nın önemli merkezlerinde dolaşıyor. Kalabalık, yoğun, stres yüklü metropoller. Bu şehirlerdeki gezintileri sırasında yüz tanıma teknolojisini kullanarak etraftaki insanların stres seviyelerini ölçüyor. "Lie to Me" dizisindeki Cal Lightman'ın yaptığına benzer bir şekilde mikro ifadeler ve mimikler aracılığıyla kızgınlık, üzüntü, şaşkınlık gibi duygu durumlarını tanımlıyor.

Stres seviyeleri belirlendikten sonra ise en acil durumda olanların yanlarına gidip onlara tedavi amaçlı, ufak bir doz Estonya veriyor. Örneğin Estonya'nın doğa seslerini dinletiyor ya da daha vahim durumda olanları, dev görsel panoları ve Estonya ormanlarından getirilmiş ağaçlarla çevreliyor. Daha kalıcı bir tedavi için ise onlara Estonya'ya bir seyahat hediye ediyor.

Kampanyanın videosu dijital ortamda yayına girerken, kampanya için hazırlanan internet sitesi de Estonya'nın rahatlatıcı noktalarını daha detaylı bir şekilde tanıtıyor.



Künye:

Reklamveren: Estonian Tourist Board

Reklam Ajansı: BBDO Berlin, Zavod BBDO

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Mirko Stolz

Yöneticiler: Franzis Heusel (BBDO Berlin) & Tauno Loodus (Zavod BBDO)

Reklam Yazarı: Lukas Rossmanith

Sanat Yönetmeni: Alexandra Seidl

Müşteri Hizmetleri Yöneticisi: Mark Andree

Görsel: YouTube