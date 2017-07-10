Stories'in Nimetleriyle Yaratılan Küresel Instagram Kampanyası
Wieden+Kennedy Amsterdam imzası taşıyan küresel kampanya, Instagram Stories ile yapılan birbirinden uçuk ve eğlenceli içerikleri, yeniden yaratımları ve emojilerin dünyasını açığa çıkarıyor.
Instagram, geçtiğimiz yıl Ağustos başında Stories özelliğini yayınlayarak Facebook ile Snapchat'in rekabetinde yepyeni bir sayfa açmıştı. Instagram Stories adeta ilk yaşını kutlamak için Wieden+Kennedy Amsterdam ile birlikte Stories Are Everywhere isimli küresel bir çalışmaya imza attı. Açıkhavadan dijitale çok mecrayı kapsayan bu entegre çalışmada Instagram Stories'i birbirinden farklı yollarla içerik üretenler öne çıkarılıyor.
Instagram'ın başka uygulamalardan kopyaladığı (PHHHOTO'yu hatırlar mısınız?) veya zaman içinde geliştirdiği Boomerang, çizim fırçaları, canlı yayın, emoji gibi özellikleri kullanarak ünlü filmlerden, popüler kültürden farklı ikonları Instagram Stories'de baştan yaratan içerikler gösteriliyor. Bir uzay mekiğinin kalkışından SüngerBob'un sabun yutup duş almasına kadar binbir farklı sahnenin Stories'de kendine yer bulması işleniyor. Hazırlanan açıkhava afişleri de normal dünyadaki sıradan bir karenin Instagram Stories çerçevesiyle nasıl renklendiğini ve bir tutam eğlence katıldığını sergiliyor. Tüm bunlara ek olarak da marka ve ajans birlikte Almanya'nın Köln kentinde Insta Stories Festival isimli bir festival düzenleyerek Instagram'ın Stories ile yarattığı dünyaya katılımcıları ortak edilmiş ve Stories'le çekilmiş birçok kısa filmin gösterimi yapılmış.
Künye
Yetkili Pazarlama Yöneticisi: Clifford Hopkins
Küresel Marka Pazarlama Lideri: Taj Alavi
Yaratıcı Ekip ve Pazarlama Lideri: Bekah Sirrine
Küresel Marka Yöneticileri: Lauren A. Rodwell, André Llewellyn
Yaratıcı: Maud Deitch
İlgili Marka Pazarlama Yöneticisi: Jessica Dickey
Wieden + Kennedy Amsterdam
Kıdemli Yaratıcı Yönetmen: Mark Bernath, Eric Quennoy
Yaratıcı Yönetmen: Thierry Albert, Cal Al-Jorani, Craig Williams
Sanat Yönetmeni: Cecilia Pignocchi, Emma Mällinen, Cassandre Gouraud, Jordi Luna, Mariano Garcia Cruz
Metin Yazarı: Andrew Duncan, Chris Taylor, Jake Barnes
Yayın Yöneticisi: Joe Togneri
Kıdem Yapımcı: Tony Stearns
Yapımcı: Stijn Wikkerink
Yapımcı Yardımcısı: Khalid el Khouani
Etkileşimli Yapımcı Yöneticisi: Kelsie Van Deman
Etkileşimli Yapımcı: Morgan Mendel, Annatruus Bakker, Debra Clarke
Deneysel Yapımcı: Caitlin DeAngelis
Sanat Yapımı Yöneticisi: Maud Klarenbeek
Sanat Satınalma: Rachel Perry, Stacey Prudden
Planlama Yöneticisi: Martin Weigel
Planlama Direktörü: Emma Wiseman
Strateji Planlama: Anna Leonte
İletişim ve Dijital Streteji Yöneticisi: Greg White
İletişim Planlama: Wes Young
Dijital Strateji Planlama: Freddie Young
İçerik Koordinatörü: Sara Constance
Grup Marka Yöneticisi: Clare Pickens
Marka Direktörü: Aitziber Izurrategui, Ben Prout
Marka Yöneticisi: Yulia Prokhorova, Isabelle Udall, Elianne Vermeulen, Cecile Desmarest
Marka Yetkilisi: Kinda Hamwi
Tasarım Lideri: Joe Burrin
Stüdyo Yönetmeni: Lizzie Murray
Stüdyo Sanatçıları: Noa Redero, Cindy Kouwenoord, Danny van het Kaar
Etkileşimli Tasarımcı: Gustav von Platen
Tasarımcı: Zeynep Orbay, Thomas Payne, Malia Killings
Proje Yöneticisi: Gabriela Moreira, Saskia Van Zwieten, Loes Poot
Kurumsal İlişkiler: Kacey Kelley, Emilie Douqué, Michael Graves
Halka İlişkiler Yöneticisi: Claire Beesley
Halkla İlişkiler Yetkilisi: Reema Patel
Film Prodüksiyon
Prodüksiyon Şirketi: Canada (Barcelona)
Yönetmen: Manson
Yetkili Yapımcı: Marta Argullós, Oscar Romagosa
Düzenleme Şirketi: Ambassadors (Amsterdam)
Editör: Oscar Marmelstein
Ses Post: Ambassadors, 750 MPH, Wave Studios
Ses Tasarım/Mixer: Wessel van Zijderveld, Sam Ashwell, Randall Macdonald
Post Prodüksiyon: Ambassadors (Amsterdam)
Flame: Peter van Rij, Jeroen van Berkel, Bas Moonen
3B: Ambassadors
Renk: Kurt van der Ploeg
Yapımcı: Gayle van Bochove, Lilian Kalkman
Basılı/Açıkhava Prodüksiyonu
Fotoğrafçı: Yann Stofer
Yapımı Şirketi: Nevada Service (Barcelona)
Rötuş: Loupe Imaging
Festival Yapımı
Yapım Şirketi: Magnetic Collaborative LLC
Kıdemli Yapımcı: Brian Schultz, Sara Schulman
Görsel: W+K AMS