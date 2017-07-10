Stories'in Nimetleriyle Yaratılan Küresel Instagram Kampanyası

Wieden+Kennedy Amsterdam imzası taşıyan küresel kampanya, Instagram Stories ile yapılan birbirinden uçuk ve eğlenceli içerikleri, yeniden yaratımları ve emojilerin dünyasını açığa çıkarıyor.

Instagram, geçtiğimiz yıl Ağustos başında Stories özelliğini yayınlayarak Facebook ile Snapchat'in rekabetinde yepyeni bir sayfa açmıştı. Instagram Stories adeta ilk yaşını kutlamak için Wieden+Kennedy Amsterdam ile birlikte Stories Are Everywhere isimli küresel bir çalışmaya imza attı. Açıkhavadan dijitale çok mecrayı kapsayan bu entegre çalışmada Instagram Stories'i birbirinden farklı yollarla içerik üretenler öne çıkarılıyor.



Instagram'ın başka uygulamalardan kopyaladığı (PHHHOTO'yu hatırlar mısınız?) veya zaman içinde geliştirdiği Boomerang, çizim fırçaları, canlı yayın, emoji gibi özellikleri kullanarak ünlü filmlerden, popüler kültürden farklı ikonları Instagram Stories'de baştan yaratan içerikler gösteriliyor. Bir uzay mekiğinin kalkışından SüngerBob'un sabun yutup duş almasına kadar binbir farklı sahnenin Stories'de kendine yer bulması işleniyor. Hazırlanan açıkhava afişleri de normal dünyadaki sıradan bir karenin Instagram Stories çerçevesiyle nasıl renklendiğini ve bir tutam eğlence katıldığını sergiliyor. Tüm bunlara ek olarak da marka ve ajans birlikte Almanya'nın Köln kentinde Insta Stories Festival isimli bir festival düzenleyerek Instagram'ın Stories ile yarattığı dünyaya katılımcıları ortak edilmiş ve Stories'le çekilmiş birçok kısa filmin gösterimi yapılmış.

Künye

Instagram

Yetkili Pazarlama Yöneticisi: Clifford Hopkins

Küresel Marka Pazarlama Lideri: Taj Alavi

Yaratıcı Ekip ve Pazarlama Lideri: Bekah Sirrine

Küresel Marka Yöneticileri: Lauren A. Rodwell, André Llewellyn

Yaratıcı: Maud Deitch

İlgili Marka Pazarlama Yöneticisi: Jessica Dickey

Wieden + Kennedy Amsterdam

Kıdemli Yaratıcı Yönetmen: Mark Bernath, Eric Quennoy

Yaratıcı Yönetmen: Thierry Albert, Cal Al-Jorani, Craig Williams

Sanat Yönetmeni: Cecilia Pignocchi, Emma Mällinen, Cassandre Gouraud, Jordi Luna, Mariano Garcia Cruz

Metin Yazarı: Andrew Duncan, Chris Taylor, Jake Barnes

Yayın Yöneticisi: Joe Togneri

Kıdem Yapımcı: Tony Stearns

Yapımcı: Stijn Wikkerink

Yapımcı Yardımcısı: Khalid el Khouani

Etkileşimli Yapımcı Yöneticisi: Kelsie Van Deman

Etkileşimli Yapımcı: Morgan Mendel, Annatruus Bakker, Debra Clarke

Deneysel Yapımcı: Caitlin DeAngelis

Sanat Yapımı Yöneticisi: Maud Klarenbeek

Sanat Satınalma: Rachel Perry, Stacey Prudden

Planlama Yöneticisi: Martin Weigel

Planlama Direktörü: Emma Wiseman

Strateji Planlama: Anna Leonte

İletişim ve Dijital Streteji Yöneticisi: Greg White

İletişim Planlama: Wes Young

Dijital Strateji Planlama: Freddie Young

İçerik Koordinatörü: Sara Constance

Grup Marka Yöneticisi: Clare Pickens

Marka Direktörü: Aitziber Izurrategui, Ben Prout

Marka Yöneticisi: Yulia Prokhorova, Isabelle Udall, Elianne Vermeulen, Cecile Desmarest

Marka Yetkilisi: Kinda Hamwi

Tasarım Lideri: Joe Burrin

Stüdyo Yönetmeni: Lizzie Murray

Stüdyo Sanatçıları: Noa Redero, Cindy Kouwenoord, Danny van het Kaar

Etkileşimli Tasarımcı: Gustav von Platen

Tasarımcı: Zeynep Orbay, Thomas Payne, Malia Killings

Proje Yöneticisi: Gabriela Moreira, Saskia Van Zwieten, Loes Poot

Kurumsal İlişkiler: Kacey Kelley, Emilie Douqué, Michael Graves

Halka İlişkiler Yöneticisi: Claire Beesley

Halkla İlişkiler Yetkilisi: Reema Patel

Film Prodüksiyon

Prodüksiyon Şirketi: Canada (Barcelona)

Yönetmen: Manson

Yetkili Yapımcı: Marta Argullós, Oscar Romagosa

Düzenleme Şirketi: Ambassadors (Amsterdam)

Editör: Oscar Marmelstein

Ses Post: Ambassadors, 750 MPH, Wave Studios

Ses Tasarım/Mixer: Wessel van Zijderveld, Sam Ashwell, Randall Macdonald

Post Prodüksiyon: Ambassadors (Amsterdam)

Flame: Peter van Rij, Jeroen van Berkel, Bas Moonen

3B: Ambassadors

Renk: Kurt van der Ploeg

Yapımcı: Gayle van Bochove, Lilian Kalkman

Basılı/Açıkhava Prodüksiyonu

Fotoğrafçı: Yann Stofer

Yapımı Şirketi: Nevada Service (Barcelona)

Rötuş: Loupe Imaging

Festival Yapımı

Yapım Şirketi: Magnetic Collaborative LLC

Kıdemli Yapımcı: Brian Schultz, Sara Schulman

Görsel: W+K AMS