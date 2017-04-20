Stok Fotoğraflarla Reklamcılık Şakaları

The Incumbent Agency, stok görseller üzerine attığı esprili başlıklarla reklam dünyası ve ajans hayatıyla dalgasını geçiyor.

Incumbent Agency, bir reklam ajansı değil; reklam dünyasından esinlenmiş ürünler tasarlayıp satan bir e-mağaza. Ürünler esprili mesajlarla, reklamcılığa göndermelerle bezeli tişörtler, bardaklar, güzel, komik ürünler. Ancak, haberimizin nedeni bu ürünler değil de Incumbent Agency'nin Getty Images gibi stok fotoğraf siteleri üzerinde yer alan klişe fotoğrafları alıp attığı başlıklarla bunları mim-vari görsellere çevirdiği ve reklam ajansındaki hayatla algasını geçtiği şahane projesi.

Instagram hesabı üzerinden yayınladığı görseller reklam dünyasından içgörülerle dolu ve reklam sektöründe çalışmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlatıyor. İnsanın -sektörü bırakmış dahi olsa- bu görsellere bakınca "evet ya!" demesi kaçınılmaz. Bu arada sadece ajans hayatıyla değil; bence stok fotoğraflarla da inceden dalgasını geçiyor.

Buyrunuz, bunların bir kısmına beraber bakalım, gülelim eğlenelim.





































































Görsel: The Incumbent Agency Instagram