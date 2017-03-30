Stefan Sagmeister'dan Mutluluğun Peşinde Otobiyografik Belgesel

Ünlü tasarımcı Stefan Sagmeister, The Happy Film ile mutluluğa odaklanan bir filme imza atıyor ve denek olarak da kendini öne sürüyor.

Avusturyalı grafik tasarımcı Stefan Sagmeister, New York'ta yaşıyor ve Jessica Walsh ile birlikte Sagmeister & Walsh & Walsh tasarım şirketinin eş kurucusu olarak yaşamını sürdürüyor. Daha önce birçok farklı çalışmasıyla Bigumigu'da da yer verdiğimiz Stefan Sagmeister, bu kez alışıldık işlerinin dışına bir projeye imza atıyor.

The Happy Film, varoluşsal tüm buhranlarımızı ve amaçlarımızı, mutluluğu satmak ve satın almak üzerine kurduğumuz dünya düzeni içinde bitmek bilmeyen bir arayış içindeyiz. Ancak mutluluğu bulduğumuz zaman da son kullanma tarihinin yeterince uzun olmadığını görüyoruz. Belki günler belki saatler sonra etkisi geçiveriyor. Pek çok insan geçmişe oranla daha çok kazanıyor, daha uzun yaşıyor ancak daha mutlu olamıyor. Mutluluk bu anlık yapısı içinde doğan çıkmazların kaynağı neler?

Sagmeister, kendini bu mutluluk deneyine kobay olarak veriyor ve adeta hayat kadar geniş bir konu olan mutluluk üzerine bir belgesel hazırlıyor. Yapımına 2009'da başlanan ve 2016'da tamamlanan 95 dakikalık belgeselin yönetmenliğini Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis paylaşıyor.



Rolling Stones, Jay-Z ve Talking Heads için albüm kapakları tasarlamış, birçok büyük markayla birlikte projelere imza atmış bir isim, mutluluğu nasıl formülleştirip kendi hayatını yükseltebilir? Bu noktada Sagmeister, kendini bir tasarım projesine dönüştürüyor ve karakterini yeniden tasarlayarak daha iyi bir insan olma yolunda sınava tabii tutuyor. İnsan zihnini eğiterek daha mutlu olmayı öğretmenin mümkün olup olmadığını sorguluyor. Bu aşamada ise dışarıdan müdahale olarak 3 deney yapıyor; meditasyon, terapi ve uyarıcı etkisi ilaçlar.

16 Ekim 2011'da fonladıkları Kickstarter kampanyasıyla da projelerine kaynak yaratan ekip bu projeyle birlikte aslında bir yolculuğu ve birey toplum ilişkisine de dokunuyor. Prömiyeri bahar 2016'da yapılan film ABD çevresinde festivalleri dolaşarak gösterimler yapıyor. The Happy Film; Tribeca, Hot Docs, Minneapolis St. Paul ve Sheffield gibi belgesel ve film festivallerinde de yer aldı. Gösterimlerini ABD ile sınırlayan bu bağımsız belgesel, bu evresini tamamladıktan sonra dijital izlemeye ve satışa açılırsa da dünyanın diğer noktalarından filme erişim imkanı olacak.

Görsel: The Happy Film