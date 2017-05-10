Start-Up Rehberi #2: Türkiye'deki Yatırımcı Şirketler ve Yatırımcı Ağları

Akbank ile birlikte hazırladığımız Start-Up Rehberi'mizle girişimlerin yaşamını kolaylaştıracak püf noktalarına değiniyoruz. İkinci bölümümüzün konusu yatırımcı şirketler ve yatırımcı ağları.

Bir fikri olan ve bunu hayata geçiren girişimciler geçmişten aşina olduğumuz şirketleşme, üretim ve büyüme basamaklarını yenilikçi adımlarla tırmanıyorlar. Girişimlerin dinamiklerini kolaylaştıran içinde bulundukları ekosistemi tanıtan içerik serimiz Start-Up Rehberi'nin ilk bölümünde ortak çalışma alanlarını incelemiştik. İkinci bölümümüzde girişimlerin fikirlerine inanan ve onları destekleyen yatırımcı şirketler ve yatırımcı ağlarını listeliyoruz. Bir yatırım almaya karar veren start-up'lar, yatırım ihtiyaçlarına ve kendi hedeflerine göre aşağıdaki şirket ve ağlarla iletişime geçmeyi planları arasına alabilirler.

Girişimler, dünyaya merhaba dedikleri dakikada temel ihtiyaçlarını ve maliyetleri dolayısıyla grafiğin eksi tarafında yolculuklarına başlarlar. Fakat üretim yapmaya başladıkça bu durum artıya doğru ilerler ve bir noktadan sonra kar etmeye başlar. Pre-Seed ve Seed evresinden sonra girişim artıya geçtiğinde artık Early Stage olarak tanımlanabilecek erken döneme giriş yapar. Ve büyümeye devam ettikçe girişimin maliyetleri ile geliri arasındaki denge kurulur ve daha düşük bir ivmeyle kazanç sağladığı Growth, Late Stages dönemine girer.

İkinci bölümümüzde yer alacak isimleri startups.watch'un Turkish Startup Ecosystem endeksinden faydalanarak faaliyet alanlarına göre beş ana grupta inceleyeceğiz:

I - Melek yatırımcıların çalışması için faaliyet gösteren melek yatırımcı ağları (Business Angel Networks);

II - Teknoloji odaklı girişimleri fonlayan programlar (Tech Accelerator Funds);

II - Kendi kaynakları, mikro risk sermayedarları ve risk sermayedarı şirketler tarafından toplanmış 15 milyon dolar değerlemenin altındaki girişimlere odaklananlar (Pre-Seed / Seed);

IV - 15 milyon dolar değerlemenin üzerindeki girişimlerle çalışanlar (Early Stage)

V - Büyüme dönemindeki girişimleri destekleyen yatırımcılar (Growth+Late Stages).

VI - Ve son olarak da fikirleri kitlesel fonlamayla destekleyen platformlar. (Crowdfunding)

I - Melek Yatırım Ağları (Business Angel Networks)

Melek yatırımcıların çalışması için faaliyet gösteren melek yatırımcı ağları.



Bahariye Melek Yatırım | bahariyebusinessangels.com

BIC Angels | bicangels.com

BÜMED Business Angels | buba.com.tr

Egiad Melekleri | egiadmelekleri.org

eTohum | etohum.com

ER-BAN (ERciyes Business Angel Network) | erciyestto.com

Galata Business Angels | galatabusinessangels.com

Istanbul Startup Angels | istanbulstartupangels.com

Keiretsu Forum Türkiye | keiretsuforum.com.tr

LABX | lab-x.org

Metutech-BAN | metutechban.odtuteknokent.com.tr

Şirket Ortağım | sirketortagim.com

TEB Melek Yatırım Platformu | www.melekyatirimplatformu.com

TEB Özel Yatırımcı Kulübü | tebozelyatirimcikulubu.com

TR Angels | trangels.com

II - Teknoloji Odaklı Hızlandırma Fonları (Tech Accelerator Funds)

Teknoloji odaklı girişimleri fonlayan programlar.



ACT Venture Partners | act-vc.com

Diffusion Capital Partners | dcp.vc

Inovent | inovent.com.tr

Inventram | inventram.com

III - Ön-Tohum / Tohum (Pre-Seed / Seed)

Kendi kaynakları, mikro risk sermayedarları ve risk sermayedarı şirketler tarafından toplanmış 15 milyon dolar değerlemenin altındaki girişimlere odaklananlar.



Arya Women | aryawomen.com

Aslanoba Capital | aslanobacapital.com

collectivespark | collectivespark.com

Doğa Girişim | dogagirisim.com

F+ Ventures | fplus.ventures

inventures | inventures.com.tr

Letven | letven.com

Proline Ventures | prolineventures.com

Sankonline | sankonline.com

StartersHub | startershub.org

String Ventures | string.ventures

Webrazzi Ventures | ventures.webrazzi.com

Vestel Ventures | vestelventures.com

YT Venture Partners | ytgo.vc

500 Istanbul | 500istanbul.co

IV - Erken Dönem (Early Stage)

15 milyon dolar değerlemenin üzerindeki girişimlerle çalışanlar.



ADD Venture | addventure.to

Buran Ventures | buranvc.com

Earlybird | earlybird.coearlybird.comm

Hummingbird | hummingbird.vc

Idacapital | idacapital.com

Middle East Venture Partners (MEVP) | mevp.com

Revo Capital | revo.vc

STC Ventures | stcventures.com

TRPE Venture Partners | trpeventurepartners.com

Wamda Capital | wamdacapital.com

212 | 212ltd.com

V - Büyüme + Geç Dönem (Growth+Late Stages)

Büyüme dönemindeki girişimleri destekleyen yatırımcılar.



AKPortföy - AGN | akportfoy.com.tr

DGSK | dgsk.com.tr

iLab Holding | ilab.com.tr

İş Girişim | isgirisim.com.tr

Mediterra Capital | mediterracapital.com

MV Holding | mvholding.com

öncü | oncugsyo.com.tr/

The Abraaj Group | abraaj.com

Verusaturk | verusaturk.com

3TS | 3tscapital.com

VI - Kitlesel fonlama (Crowdfunding)

Fikirleri kitlesel fonlamayla destekleyen platformlar.



Arıkovanı | arikovani.com

Buluşum | bulusum.biz

Crowdfon | crowdfon.com

Fongogo | fongogo.com

Fonlabeni | fonlabeni.com



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