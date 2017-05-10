Start-Up Rehberi #2: Türkiye'deki Yatırımcı Şirketler ve Yatırımcı Ağları
Akbank ile birlikte hazırladığımız Start-Up Rehberi'mizle girişimlerin yaşamını kolaylaştıracak püf noktalarına değiniyoruz. İkinci bölümümüzün konusu yatırımcı şirketler ve yatırımcı ağları.
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Bir fikri olan ve bunu hayata geçiren girişimciler geçmişten aşina olduğumuz şirketleşme, üretim ve büyüme basamaklarını yenilikçi adımlarla tırmanıyorlar. Girişimlerin dinamiklerini kolaylaştıran içinde bulundukları ekosistemi tanıtan içerik serimiz Start-Up Rehberi'nin ilk bölümünde ortak çalışma alanlarını incelemiştik. İkinci bölümümüzde girişimlerin fikirlerine inanan ve onları destekleyen yatırımcı şirketler ve yatırımcı ağlarını listeliyoruz. Bir yatırım almaya karar veren start-up'lar, yatırım ihtiyaçlarına ve kendi hedeflerine göre aşağıdaki şirket ve ağlarla iletişime geçmeyi planları arasına alabilirler.
Girişimler, dünyaya merhaba dedikleri dakikada temel ihtiyaçlarını ve maliyetleri dolayısıyla grafiğin eksi tarafında yolculuklarına başlarlar. Fakat üretim yapmaya başladıkça bu durum artıya doğru ilerler ve bir noktadan sonra kar etmeye başlar. Pre-Seed ve Seed evresinden sonra girişim artıya geçtiğinde artık Early Stage olarak tanımlanabilecek erken döneme giriş yapar. Ve büyümeye devam ettikçe girişimin maliyetleri ile geliri arasındaki denge kurulur ve daha düşük bir ivmeyle kazanç sağladığı Growth, Late Stages dönemine girer.
İkinci bölümümüzde yer alacak isimleri startups.watch'un Turkish Startup Ecosystem endeksinden faydalanarak faaliyet alanlarına göre beş ana grupta inceleyeceğiz:
I - Melek yatırımcıların çalışması için faaliyet gösteren melek yatırımcı ağları (Business Angel Networks);
II - Teknoloji odaklı girişimleri fonlayan programlar (Tech Accelerator Funds);
II - Kendi kaynakları, mikro risk sermayedarları ve risk sermayedarı şirketler tarafından toplanmış 15 milyon dolar değerlemenin altındaki girişimlere odaklananlar (Pre-Seed / Seed);
IV - 15 milyon dolar değerlemenin üzerindeki girişimlerle çalışanlar (Early Stage)
V - Büyüme dönemindeki girişimleri destekleyen yatırımcılar (Growth+Late Stages).
VI - Ve son olarak da fikirleri kitlesel fonlamayla destekleyen platformlar. (Crowdfunding)
I - Melek Yatırım Ağları (Business Angel Networks)
Melek yatırımcıların çalışması için faaliyet gösteren melek yatırımcı ağları.
Bahariye Melek Yatırım | bahariyebusinessangels.com
BIC Angels | bicangels.com
BÜMED Business Angels | buba.com.tr
Egiad Melekleri | egiadmelekleri.org
eTohum | etohum.com
ER-BAN (ERciyes Business Angel Network) | erciyestto.com
Galata Business Angels | galatabusinessangels.com
Istanbul Startup Angels | istanbulstartupangels.com
Keiretsu Forum Türkiye | keiretsuforum.com.tr
LABX | lab-x.org
Metutech-BAN | metutechban.odtuteknokent.com.tr
Şirket Ortağım | sirketortagim.com
TEB Melek Yatırım Platformu | www.melekyatirimplatformu.com
TEB Özel Yatırımcı Kulübü | tebozelyatirimcikulubu.com
TR Angels | trangels.com
II - Teknoloji Odaklı Hızlandırma Fonları (Tech Accelerator Funds)
Teknoloji odaklı girişimleri fonlayan programlar.
ACT Venture Partners | act-vc.com
Diffusion Capital Partners | dcp.vc
Inovent | inovent.com.tr
Inventram | inventram.com
III - Ön-Tohum / Tohum (Pre-Seed / Seed)
Kendi kaynakları, mikro risk sermayedarları ve risk sermayedarı şirketler tarafından toplanmış 15 milyon dolar değerlemenin altındaki girişimlere odaklananlar.
Arya Women | aryawomen.com
Aslanoba Capital | aslanobacapital.com
collectivespark | collectivespark.com
Doğa Girişim | dogagirisim.com
F+ Ventures | fplus.ventures
inventures | inventures.com.tr
Letven | letven.com
Proline Ventures | prolineventures.com
Sankonline | sankonline.com
StartersHub | startershub.org
String Ventures | string.ventures
Webrazzi Ventures | ventures.webrazzi.com
Vestel Ventures | vestelventures.com
YT Venture Partners | ytgo.vc
500 Istanbul | 500istanbul.co
IV - Erken Dönem (Early Stage)
15 milyon dolar değerlemenin üzerindeki girişimlerle çalışanlar.
ADD Venture | addventure.to
Buran Ventures | buranvc.com
Earlybird | earlybird.coearlybird.comm
Hummingbird | hummingbird.vc
Idacapital | idacapital.com
Middle East Venture Partners (MEVP) | mevp.com
Revo Capital | revo.vc
STC Ventures | stcventures.com
TRPE Venture Partners | trpeventurepartners.com
Wamda Capital | wamdacapital.com
212 | 212ltd.com
V - Büyüme + Geç Dönem (Growth+Late Stages)
Büyüme dönemindeki girişimleri destekleyen yatırımcılar.
AKPortföy - AGN | akportfoy.com.tr
DGSK | dgsk.com.tr
iLab Holding | ilab.com.tr
İş Girişim | isgirisim.com.tr
Mediterra Capital | mediterracapital.com
MV Holding | mvholding.com
öncü | oncugsyo.com.tr/
The Abraaj Group | abraaj.com
Verusaturk | verusaturk.com
3TS | 3tscapital.com
VI - Kitlesel fonlama (Crowdfunding)
Fikirleri kitlesel fonlamayla destekleyen platformlar.
Arıkovanı | arikovani.com
Buluşum | bulusum.biz
Crowdfon | crowdfon.com
Fongogo | fongogo.com
Fonlabeni | fonlabeni.com
*Kategorilere göre alfabetik sıralanmıştır.
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