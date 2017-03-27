Spotify'ın Green Day Belgeseline Burak Şentürk'ten İllüstrasyonlar

Burak Şentürk, yapımcılığını Spotify'ın üstlendiği Green Day belgeselinde animasyona dönüşecek illüstrasyon ve posterler tasarladı.

Sanatçı kolektifi Krüw'ün bir parçası olan Burak Şentürk, Cumartesi günü yaptığı açıklamayla 2 aydır uğraştığı projenin ilk görüntülerini paylaştı. Spotify'ın yapımcılığını üstlendiği Green Day belgeseli için Burak Şentürk illüstrasyon ve posterler hazırlamış. Yapım ekibi Şentürk'ün çizimlerini animasyona dönüştürerek kullanmaya devam edecek. Aynı zamanda statik görseller New York City ve Los Angeles'taki açıkhava alanlarında yerini aldı.

1987'de kurulan Green Day'in albümleri ABD'de 23 milyon ve dünya çapında 70 milyon sattı. Bu satış değerleriyle de Green Day en başarılı Punk Rock grubu olarak anılıyor. Grup şu anda Ekim 2016'da yayınladığı Revolution Radio albümü ve Instagram'da yürüttükleri #StillBreathing kampanyalarıyla ilgileniyor.

Daha önce Star Wars Force Awakens için de bir çalışma yapan Burak Şentürk ile Krüw ekseninde yaptığımız röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

Dört bölümden oluşacak belgeselin ilk bölümünün posteri:

From playing in backyards to arenas. Watch @GreenDay’s story unfold in Chapter 1 of "Green Day: The Early Years." https://t.co/R8RvFCsorz pic.twitter.com/5kFFUE2YyW — Spotify (@Spotify) 23 Mart 2017

Los Angesles'taki Sunset bulvarından:





Cuma günü ABD ve Güney Amerika'da yayınlanan belgeselin fragmanı:

Görsel: Burak Şentürk