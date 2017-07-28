Spor Yaparken Susuz Kalanlara Kol Bandı Matara

Wetsleeve, spor yaparken bir taraftan su şişesi veya çantada hantal matara taşıma külfetini ortadan kaldırarak matarayı kol bandına dönüşürüyor.

Koşu, bisiklet, yürüyüş, kaykay, doğa yürüyüşü, yoga veya herhangi bir fiziksel aktivitede, biraz hareket ettiğimizde vücudumuz su kaybediyor ve su içmemiz gerekiyor. Fakat spor veya aktivite sırasında suya ulaşmak çok da kolay değil. Bel veya sırt çantasından mataramızı çıkaracağız ya da elimizde sürekli su şişesi taşıyacağız. Ancak bunlar her zaman en konforlu çözüm olmuyor. Nedenlerini görmek de hiç zor değil.

Kickstarter'da fonlanmakta olan Wetsleeve, ön kola takılan bir bant gibi kolu saran bir matara. 350 ml hacimli Wesleeve'in ağızlık kısmı bilek üzerinde dururken hiçbir hareketinize güçlük çıkarmıyor. Böylece siz spor yaparken veya şehirde günlük rutindeyken su ihtiyacınızı tek bir kol hareketiyle giderebiliyorsunuz. Çalkalanmaya, tere dayanıklı olan Wetsleeve, kolay ulaşılabilmesi ve konforuyla her aktivitede kullanabileceğiniz bir yoldaş olmayı hedefliyor.

Yeniden doldurmak da oldukça kolay. Bant ve fermuarla açıktan sonra içindeki tüpü doldurabiliyorsunuz. Ardından ağzını mühürleyip katlıyorsunuz. Böylece su içeride kalıyor ve bantın içine tüpü atıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Kickstarter'da 25 bin dolarlık hedefini 2.550 kişinin desteğiyle 151 bin dolar toplayarak aşan Wetsleeve 6 gün boyunca daha fonlanmaya ve talep toplamaya devam edecek.

Görsel: Wetsleeve