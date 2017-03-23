Spor Yapan Güçlü Kızlar

Nescau için hazırlanan film; spor yapmanın kız çocuklarının bugününe ve geleceğine olumlu etkisini anlatıyor.​​

Kadın konusuna eğilen, kadını motive eden, ona güç veren işler bugünlerde reklam dünyasında çok gündemde. Buna bir örnek de Nescau (Bizim bildiğimiz adıyla Nesquik) için Ogilvy Brezilya tarafından hazırlanan "Strong Girls" kampanyası. Genç kadınları ve kız çocuklarını spor yoluyla güçlendirmeyi amaçlayan kampanya, çocukken spor yapmanın yetişkinlikteki etkisini ve önemini anlatıyor.



Markanın yürüttüğü bir araştırmada, sporun kızların kendilerine olan güvenlerini kazandırmadaki olumlu etkisinin çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Bu da "Strong Girls" filmine ilham olmuş. 90 saniyelik film, günlük hayat içinde zorlayıcı anlarla karşılaşan kadınların, çocuklarına dönüp spor yaptıkları bir andan güç ve cesaret alarak o zorlu anla başa çıkmalarını anlatıyor. Lisede alaylı bakışlara maruz kalan bir genç kadın, iş yerinde rahatsız edilen bir başkası, ameliyat öncesi genç zenci doktor, kalabalık bir gruba konuşma yapacak olan kadın... Hepsi, spordan yardım alıyorlar. Film; sporun oğlan çocuklarını erkeğe dönüştürmeye yardımcı olduğu gibi kız çocuklarını da güçlü kadınlara dönüştürdüğü mesajıyla sonlanıyor.

Filmin dayandığı fikir ilginç, spor yapmanın önemi hep anlatılır da, oradaki etkinin bugüne tepkisini göstermek hoş bir bakış akış açısı olmuş. Film zaten müziğiyle, oyuncularıyla, sahneleriyle havalı ve güçlü duran bir film; çocukluktan bugüne hızlı geçişlerle akıyor.

Film güzel, mesaj güzel, ürünle bağlantı biraz zayıf doğrusu. Hani "Enerji veren, güçlendiren çocuk kakaosuyum, o zaman kız çocuklarını spora yönlendireyim" gibisinden bir bağlantı ama olsun.Filmin niyeti iyi olduktan sonra ürüne de bağlanır bir şekilde!

Künye:

Reklam Ajansı: Ogilvy Brezilya

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Claudio Lima

Yaratıcı Yönetmen: Marcio Fritzen

Sanat Yönetmeni: Teco Cipriano

Reklam Yazarı: Vinicius Fernandes

Yapımcılar: Rafael Rosi, Cecilia Taioli & Lais Pereira

Yapım Şirketi: Corazon Filmes

Yönetmen: Rafael Kent

Post Prodüksiyon: Warriors VFX

Görsel: Vimeo