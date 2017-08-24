Spor Ayakkabı Rahatlığında Topuklu Ayakkabı

Antonia Saint NY, ayaktaki ağrı noktalarına yönelik çözümler sunan ayakkabı yapısıyla topuklu ayakkabının rahatsızlık derdine son veriyor.

Antonia Saint NY, iş hayatına yeni açılan, New York merkezli bir girişim. İlk ürünleri de Kickstarter üzerinde tanıttıkları yenilikçi topuklu ayakkabı. Kampanyaya başladıktan 63 saat sonra büyük başarı elde eden Antonia Saint NY; henüz kampanya bitmemişken hedef fonun 16 kat fazlasına ulaşarak 1 milyon dolar civarına yaklaştı. Şu an dünyanın dört yanından sipariş yağıyor zira proje, dünya kadınlarının ortak bir sorununa çözüm vadediyor: Acıtan topuklu ayakkabılar!

Şirketin kurucusu ve bu mucize ayakkabının yaratıcısı Antonia Saint Dunbar, pazarda bir açık gördüğünü ve ayakkabı endüstrisinin ayakkabının iç yapısına gereken önemi vermediğini söylüyor. Günümüz topuklu ayakkabılarını anlatırken, rahatlığa yönelik hiçbir teknoloji içermeyen bu ayakkabılarla gününüzü geçirmenizin beklendiğini, üstüne bir de kırılan ya da çizilen topuklar, kayan tabanlar eklendiğinde işlerin iyice kötü bir hal olduğunu vurguluyor. İşte bu nedenlerle yola çıkan ve kadınların topuklu ayakkabı sorununu çözmeye karar veren Antonia Saint; pek çok ayakkabı uzmanı ve üreticisiyle görüşüyor. Ünlülülerin ayak cerrahı Dr. Suzanne Levine'i de ekibine ekledikten sonra SoftSurround System isimli bir sistem geliştiriyor.

SoftSurround System ayakkabının içerisine yerleştirilerek ayak üzerindeki acı noktalarına odaklı çözümler sunan bir sistem. Birkaç parçadan oluşuyor. Örneğin; ayak yatağı için eklenen yastık, tüm ayağın konforunu artırıyor, daha sabit bir duruşa yardım ediyor, büyük parmak kemiğinin acımasını engelliyor, topuk tabanının rahat etmesini sağlıyor. Ayakkabının burnuna yerleştirilen yastık ise nasırları ve su toplamalarını önlüyor, yanlardan ayağı yumuşakça tutarak gün içindeki şişmelerde destek veriyor, uzun ayak parmaklarının üzerini koruyor. Bunun dışında ayakkabının rahatlık-odaklı tasarımı pek çok özelliğiyle kadınların rahatı için. Ayak parmaklarına daha fazla alan tanıyan iç tasarım, kırılmaya ve çizilmeye dayanıklı Ballistic Nylon sarılı topuklar, esneklik ve şok emicilik sağlayan sünger dış taban bunlardan bazıları.

Bunun dışında, ayakkabıyı kişisel ayak ölçünüze uygun şekilde üretmek amacıyla sunulan ölçü alma araçları Fit Profile ve Fit Kit de tam size göre ayakkabıyı bulmanızı sağlıyor. Ölçü alma kitleri size gönderiliyor ve bunlar aracılığıyla ölçüleriniz tam olarak alındıktan sonra ekip ayakkabınızı sizin için kişiselleştiriyor. Bu şimdilik Kickstarter destekçilerine ücretsiz sunulan bir teşekkür hizmeti.

Antonia Saint NY; topuklu (Victoria High Heel) ve babet (Jane Autumn Flat) olmak üzere iki ayrı model ve farklı renk seçenğiyle; Kickstarter üzerindeki kampanyasının bitiminden hemen sonra, Eylül ayında üretim ve teslimata geçecek.

Yoksa topuklu ayakkabı işkencesinin sonu mu geliyordu? Yani sene olmuş 2017, birilerinin bunu çözmesi şarttı zaten!













Görsel: Kickstarter