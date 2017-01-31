Sosyal Medya Üzerinden Koleksiyon Boyama Festivali

New York Tıp Akademisi, #ColorOurCollections festivali ile dünya genelinde tüm kütüphaneleri renklendirilecek döküman sunmaya ve sosyal medya kullanıcılarını da bunları renklendirmeye davet ediyor!

New York Tıp Akademisi, kütüphanelere ve kütüphane aşıklarına #ColorOurCollections festivali için çağrıda bulundu. 6 - 10 Şubat 2017 tarihleri arasında sosyal medya üzerinden gerçekleşecek festivalde, kütüphane koleksiyonları ve özel koleksiyonlar sosyal medya kullanıcıları tarafından renklendirilecek. Başka bir deyişle hepimiz festivale katılıp renklendirme yapabiliriz.

Kampanyanın amacı coğrafi kısıtlamalar olmaksızın kütüphane dünyasının uçsuz bucaksız ve çeşitliliği bol dünyasını insanlara keşfettirmek. Bu nedenle katılımcı kuruluşlar, sundukları materyaller hakkında bol miktarda kaynak bilgisi paylaşmaya teşvik ediliyor. Zorunlu olmasa da bu bilgi paylaşımı için blog yazıları tavsiye ediliyor. Geçtiğimiz yıl 210 kuruluş festivale dahil olduğu festivalde; çocuk klasikleri, doğa tarihi, botanik ve anatomi atlası, patent dökümanları ve daha pek çok türde materyal renklendirilmek üzere dünya ile paylaşıldı.

Kuruluşlar ve renklendirme yapacak sosyal medya kullanıcıları festivale nasıl katılacak?



Dünya genelinde kütüphaneler, arşivler ve diğer kültür kuruluşları, festival için koleksiyonlarındaki renklendirilecek materyalleri (tek sayfa dökümanlar, kitaplar vb) paylaşacak. Materyal seçimi kuruluşun kendi inisiyatifinde ancak telif hakkı kısıtlamalarına dikkat edilmesi, rahatsız edici veya tartışmalı olabilecek materyalleri sunmaktan kaçınmaları bekleniyor. Katılımcı olmak isteyen kuruluşlar katılımla ilgili rehbere ve kayıt formuna akademinin internet sitesinden ulaşabiliyor. Kuruluşların 2016 yılında renklendirilmek üzere sunulmuş materyallere de göz atmaları öneriliyor.

Kullanıcılar ise kuruluşların sunduğu materyalleri indirip baskısını alacaklar ve renklendirdikten sonra da #ColorOurCollections etiketiyle sosyal medyada paylaşacaklar. Hangi sosyal platform olacağı ile ilgili herhangi bir koşul yok.











Görsel: The New York Academy of Medicine

