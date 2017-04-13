Sony'den Kağıda Yazma Hissi Veren A4 Tablet

Sony, kullanıcıya kağıda yazma deneyiminin aynısını hissettirmeyi hedeflediği yeni dijital kağıt tableti DPT-RP1'ı Haziran 2017'de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Teknoloji artık sayısız yeni cihazla yazı yazma deneyimini iyileştirecek alternatifler sunuyor. Buna rağmen kağıt üzerine yazıp çizme deneyiminin yerine kolay kolay başka bir şey koyamayan pek çok kullanıcı var. Sony bazı ofislerde ve çalışma masalarında halen eski yerini koruyan A4 kağıtlarla aynı tatmini sağladığı ve onların yerini alacağı iddiasıyla yeni bir dijital bir alternatif sunuyor. Yarım santimlik kalınlığıyla dünyanın en ince ve en hafif dijital cihazı olduğu ileri sürülen elektronik kağıt tabletin adı DPT-RP1 (Sony Digital Paper Tablet RP1).

DPT-RP1, Sony'nin ilk dijital kağıt cihazı DTP S1’in takipçisi. DTP S1, müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmiş ve böylece DPT-RP1’a evrilmiş. E-Ink ekrana gerçek kağıda yazarken hissedilen direncin aynısını vermek üzere yeni geliştirilen kaymayan panel eklenmiş. Ana ekran düğmesi ve mikro USB terminali, kullanıcının elinden uzak durmaları için cihazın üst kısmına yerleştirilmiş. Cihazın arka kısmı dahi tamamen kağıda benzeyen bir dokuyla kaplanmış. 13,3 inç ekran boyutu aynı kalırken çözünürlük açısından önceki versiyonun 1200x1600 PPI görüntü hassasiyeti, 1650x2200 PPI’a yükseltilmiş. Ne yazık ki önceki modelde olduğu gibi DPT-RP1 de yalnızca PDF dökümanları okuyabiliyor.



Sony A4 tablet, yaklaşık 10.000 PDF dosyası tutabiliyor ki fiziki dünyada bu onu şimdiye kadar sahip olduğunuz en büyük deftere eşdeğer kılıyor. Yeni geliştirilen elektrostatik kapasitans dokunmatik panelli sistem ile şarj edilebilir Stylus Kalem kalem kombinasyonu, gerçek bir kağıda not alıyor gibi ekranın kenarına detaylı yazı yazabilme imkânı dahi sunuyor. Tablet, WiFi veya Bluetooth aracılığıyla dijital kağıt uygulamasına bağlanabiliyor ve elle yazılan belgeleri bir dizüstü bilgisayara veya PC'ye kolayca aktarmaya olanak tanıyor.



DPT -RP1, Japonya'da 5 Haziran 2017'de piyasaya sürülecek ve fiyatı 700 dolar civarında olacak.

Görsel: Sony