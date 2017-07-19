Sony'den Çocuklara Kod Bilgisi Öğreten LEGO Benzeri Oyuncak

Sony'nin Indiegogo'da fonladığı KOOV, çocukların hayal gücünü ve kodlama bilgisini bir arada geliştirebileceği bir oyun blokları seti.

Çocukların oyun oynayarak kodlamanın temel işleyişine hakim olabileceği tasarımlar 2014'ten bu yana gerek bağımsız girişimlerin gerek büyük teknoloji ve oyuncak şirketlerinin çatısı altında piyasaya çıkıyor. Çocuklara kod bilgisi aşılayan bu projeler kimi zaman minik robot, kimi zaman tırtıl, kimi zaman da LEGO benzeri bloklar olarak karşımıza çıkıyor.

Sony'nin geliştirdiği KOOV da markanın bu dünyaya giriş bileti oluyor. LEGO benzeri minik bloklardan oluşan KOOV ile dilediğiniz model yapıldıktan sonra tekerlek gibi araçlar ve mesafe gibi sensörlerle model canlandırılabiliyor. Bilgisayar veya mobil uygulama üzerinden erişilen arayüz üzerinde oldukça sade, pek çok alternatifi gibi sürükle bırakla çalışıyor. Ancak KOOV'u farklı kılan özelliği 30 saatten fazla çevrimiçi dersin olması. Çocukların kod eğitimine sıfırdan başlayabileceği bir yapı kurulmuş. Fiziksel olarak kullanmadan önce LED'in ne olduğunu servo motorun ne olduğunu bilmelerini amaçlıyor. Bu sayede ezbere dayalı tek düze bir bilgi aktarımının önüne geçiyor.

Indiegogo'da fonlanmakta olan KOOV, kampanya süresinin bitimine 2 gün kalan hedefinin %60'ını toplamış durumda. 2 günde 40 bin dolar toplanamazsa da bir anlamda proje başarısız olacak. Sonraki aşamada Sony farklı bir strateji izlerse onu da hep birlikte göreceğiz.



Görsel: Indiegogo