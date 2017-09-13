Sokaklardaki Objelere Uydurma Gölgeler

Damon Belanger, sokaktaki sıradan nesnelere canlı birer figür görünümünde sahte gölgeler çiziyor.

San Francisco’da çalışmalarını sürdüren Damon Belanger, sokak sanatına getirdiği oyuncu yaklaşımla Kaliforniya sokaklarına neşe katıyor. Belanger, sıradan kent nesnelerinin yanına, onların gölgesiymiş gibi duran karikatür benzeri canavarlar ve mizahi bir üslupla tasvir edilmiş hayvanlar resmediyor. Sanatçının çizdiği gölgelerin mükemmel yerleşimi, kamusal alanı canlandırıyor ve her gün bölgeye gülümseten bir karakter kazandırıyor. Belanger, projesini Kaliforniya’nın Redwood City dolaylarında yürütüyor. Redwood City Shadow Art Project başlıklı bu projesiyle bu yıl HOW International Design Awards ödülüne de layık görülmüş.

Belanger, beyaz tebeşirle gölge karakterin taslağını çizerek işe başlıyor. Ardından yarattığı karakteri gri renge boyayarak tam bir silüet haline getiriyor. Böylece canavarlar, maymunlar ve robot figürler; park sayacı, bank ve bisiklet parkı direkleri gibi cansız nesnelere beklenmedik bir şekilde kişilik kazandırıyor.

Sanatçı, çalışmalarının genel temasını “dönüşüm ve sürpriz” olarak özetliyor. İnsanların ilginç bir şey kendini gösterene kadar gölgelere pek de dikkatli bakmadığını ancak arada sırada herkesin gölgelerde şekiller gördüğünü belirtmiş. Gölgelerde şekiller aramanın bulutlarda şekiller aramaya benzediğini düşünen sanatçı, gölgenin dönüşüme uğrayıp canlanması durumunda neye benzeyebileceği konusunda hayal gücünü devreye sokuyor.

Görsel: Instagram