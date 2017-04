Sokaklardaki Çukurları Süsleyen Modern Mozaikler

Jim Bachor, sokak çukurlarına modern mozaikler döşeyerek şehir sakinlerini şaşırtacak esprili çalışmalar üretiyor.

Sanatçı Jim Bachor, 2013 yılından bu yana her yaz sokaklardaki çukurları göz alıcı mozaiklerle süslüyor. Projesini uzun zamandır Chicago’da yürüten sanatçı, Finlandiya başta olmak üzere farklı ülkelerin sokaklarına da mozaik yapabilmek için Kickstarter’da destek aramış. Geçtiğimiz yıllarda Flower Pot Holes adını verdiği çiçek temalı ve Treats in the Streets adını verdiği dondurma temalı işlere imza atmış. Son yıllarda ise daha çok Pretty Trashed adını verdiği çöp temalı mozaikler yaratıyor. Bachor, sokaklardaki sinir bozucu çöpleri mozaik olarak sunan bu seriyle şehir sakinlerine küçük sürprizler yapıyor.

Bachor başladığı günden bu yana çukur mozaikleri için özel bir metodoloji geliştirmiş. Sıcaklık, yapım sürecinde büyük rol oynuyor ve sokaklar yeterli sıcaklığa ancak nisan ayında erişiyor. Şehrin sokakları sanatçının tuvali ve şehir sakinlerinin görebileceği noktaları tercih etmesi gerekiyor. Bu nedenle bazen caddenin ortasındaki asfaltta bulunan bir çukur üzerine mozaik döşemek durumunda kalıyor. Bu açıdan kendisine otomobil çarpma riskine karşı da dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Hava şartlarının olumlu ilerlemesi durumunda 1 mozaik çalışması 2 günde tamamlanıyor.



İşlerin kalıcılığı da biraz şansa dayalı. Çok işlek bir sokağa döşenmiş mozaikler dağılıp bozulabiliyor. Yeni asfalt döşenirse iş yok olup gidiyor. Bu nedenlerle Bachor sürekli yeni yerler keşfetmek üzere seyahat etmeye başlamış ve Chicago’nun yanı sıra Detroit ve Philadelphia sokaklarına da mozaikleriyle imzasını atmış.

Görsel: Bachor, Facebook