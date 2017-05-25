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Social Media Awards Turkey'in Kazananları

İlk kez düzenlenen Social Media Awards Turkey, sosyal medyadaki en etkili markaları ödüllendirdi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar ortaklığıyla hazırlanan ve ilk kez düzenlenen Social Media Awards Turkey organizasyonu 23 Mayıs'ta düzenlenen ödül gecesiyle kazananlarıyla buluştu. Jüri Ödülleri ve SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri olarak iki ana kategoriye ayrılan organizasyonun ilk kategorisi jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda kazananlarını belirlerken ikinci kategoride tamamen veriye dayalı bir değerlendirme yapıldı.

Jüri Ödülleri kategorisinde tam olarak değer paylaşılmasa da 350'ye yakın yapılan başvurulardan 40'ı altın, gümüş ve bronz ödüle layık görüldü. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde ise 50 alt kategoride 140 marka ödülle buluştu.

Her iki kategoride de Altın Ödül alan marka ve kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz. Kazananların tamamına ise Social Media Awards Turkey internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Jüri Ödülleri

Fikir Önderi Kampanyası

Altın: Parmak Isırtan Lezzet
Marka / Ajans: KFC / Pure New Media

Gerçek Zamanlı Kampanya

Altın: Haluk Levent’ten Sevgililer Günü Sürprizi
Marka / Ajans: Samsung Türkiye / Starcom Türkiye & Onedio

Kurumsal Blog

Altın: İyihisset
Marka / Ajans: Cigna Finans / Tazefikir Grup

Mikrosite Kampanyası

Altın: Zorlu Holding 1Hayal1Oyun
Marka / Ajans: Zorlu Holding / Project House

(Bigumigu haberi)

Online – Offline Entegrasyonu

Altın: INTEL İlk Bilgisayarım
Marka / Ajans: INTEL Türkiye / YouthWorks

Online Reklam ve Viral Video

Altın: Ford Mustang – En Büyük Rekor
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

(Bigumigu Haberi)

Özel Gün Kampanyası

Altın: Ford Mustang – En Büyük Rekor
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

Sosyal Medya Kampanyası

Altın: Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

Sosyal Sorumluluk İletişimi

Altın: Melek ile Serhat Web Dizisi
Marka / Ajsn: Novartis / Tazefikir

Topluluk Yönetimi

Altın: Volkswagen Türkiye Topluluk Yönetimi
Marka / Ajans: Volkswagen Türkiye / Piksel

Veriden Esinlenen Sosyal Medya Kampanyası

Altın: Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

Jüri Özel Ödülleri
En Başarılı Youtube Ünlüsü: Orkun Işıtmak
En Başarılı Instagram Ünlüsü: Berkcan Güven
En Başarılı Twitter Ünlüsü: PuCCa
En Başarılı Facebook Ünlüsü: Baho
En İyi Tematik Blog: Biz Evde Yokuz
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktör: Cem Yılmaz
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktris: Ezgi Mola
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı: Demek Akalın Kurt
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı: Kenan Doğulu
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sporcu: Sinan Güler
Social Media Awards Turkey Grand Prix Ödülü: Türk Hava Yolları

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri

Akaryakıt Sektörü
Altın: Opet

Araç Kiralama Sektörü
Altın: Garenta

AVM Sektörü
Altın: ANKAmall

Bankalar Sektörü
Altın: Ziraat Bankası

Hızlı Tüketim Bebek Ürünleri Sektörü
Altın: Bebedor

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Sektörü
Altın: Anadolu Hayat Emeklilik

Boya Sektörü
Altın: Filli Boya

Emlak Sektörü
Altın: RE/MAX Türkiye

Enerji Şirketleri Sektörü
Altın: SOCAR Türkiye

Ev Geliştirme Sektörü
Altın: IKEA

Ev, Dekorasyon ve Küçük Ev Aletleri Sektörü
Altın: Madame Coco

Finans Kurumları Sektörü
Altın: İntegral Yatırım

Gıda Sektörü
Altın: Ülker

Havalimanları Sektörü
Altın: İGA İstanbul Yeni Havalimanı

Havayolları Sektörü
Altın: Türk Hava Yolları

Hazır Giyim Markaları
Altın: Mavi

Holdingler Sektörü
Altın: Koç Holding

İçecek Sektörü
Altın: Coca-Cola

İklimlendirme Sektörü
Altın: Alarko Carrier

İnşaat Sektörü
Altın: Nef

Kargo Şirketleri
Altın: Yurtiçi Kargo

Kariyer Sektörü
Altın: DenizBank İnsan Kaynakları

Kişisel Bakım Sektörü
Altın: Avon

Kredi Kartları
Altın: Maximum

Lastik Sektörü
Altın: Lassa

Mağazalar Sektörü
Altın: Gratis

Mekan ve Etkinlikler Sektörü
Altın: Akbank Sanat

Mobilya Sektörü
Altın: Enza Home

Motosiklet Sektörü
Altın: Yamaha Motor

Mücevherat ve Aksesuar Sektörü
Altın: Zen Pırlanta

Müzeler Sektörü
Altın: İstanbul Modern

Online Bankacılık Sektörü
Altın: İşCep

Oteller Sektörü
Altın: Çırağan Palace Kempinski Istanbul

Otomotiv Üreticileri Sektörü
Altın: Mercedes-Benz Türkiye

Özel İlk ve Orta Eğitim Kurumları
Altın: Bilfen Eğitim Kurumları

Sadakat Kartları Sektörü
Altın: HopiApp

Sağlık Kurumları Sektörü
Altın: Acıbadem Sağlık Grubu

Seramik Sektörü
Altın: VitrA Türkiye

Servis ve Platformlar Sektörü
Altın: GNÇ

Sigortacılık Sektörü
Altın: Anadolu Sigorta

Sinemalar Sektörü
Altın: Başka Sinema

Teknoloji Marketleri Sektörü
Altın: Teknosa

Teknoloji Üreticileri Sektörü
Altın: Samsung Türkiye

Telekomünikasyon Sektörü
Altın: Turkcell

Temizlik Sektörü
Altın: Bingo

Tur Şirketleri Sektörü
Altın: JOLLY TUR

Üniversiteler Sektörü
Altın: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yeme – İçme Sektörü
Altın: Starbucks Türkiye

Zincir Marketler Sektörü
Altın: Migros Türkiye

Kanal Ödülleri

Facebook
Altın: Zen Pırlanta

Twitter
Altın: Türk Hava Yolları

Instagram
Altın: English Home

Görsel: Social Media Awards Turkey

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Bigumigu Yazarı
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