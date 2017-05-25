Social Media Awards Turkey'in Kazananları
İlk kez düzenlenen Social Media Awards Turkey, sosyal medyadaki en etkili markaları ödüllendirdi.
Marketing Türkiye ve BoomSonar ortaklığıyla hazırlanan ve ilk kez düzenlenen Social Media Awards Turkey organizasyonu 23 Mayıs'ta düzenlenen ödül gecesiyle kazananlarıyla buluştu. Jüri Ödülleri ve SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri olarak iki ana kategoriye ayrılan organizasyonun ilk kategorisi jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda kazananlarını belirlerken ikinci kategoride tamamen veriye dayalı bir değerlendirme yapıldı.
Jüri Ödülleri kategorisinde tam olarak değer paylaşılmasa da 350'ye yakın yapılan başvurulardan 40'ı altın, gümüş ve bronz ödüle layık görüldü. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde ise 50 alt kategoride 140 marka ödülle buluştu.
Her iki kategoride de Altın Ödül alan marka ve kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz. Kazananların tamamına ise Social Media Awards Turkey internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Jüri Ödülleri
Fikir Önderi Kampanyası
Altın: Parmak Isırtan Lezzet
Marka / Ajans: KFC / Pure New Media
Gerçek Zamanlı Kampanya
Altın: Haluk Levent’ten Sevgililer Günü Sürprizi
Marka / Ajans: Samsung Türkiye / Starcom Türkiye & Onedio
Kurumsal Blog
Altın: İyihisset
Marka / Ajans: Cigna Finans / Tazefikir Grup
Mikrosite Kampanyası
Altın: Zorlu Holding 1Hayal1Oyun
Marka / Ajans: Zorlu Holding / Project House
Online – Offline Entegrasyonu
Altın: INTEL İlk Bilgisayarım
Marka / Ajans: INTEL Türkiye / YouthWorks
Online Reklam ve Viral Video
Altın: Ford Mustang – En Büyük Rekor
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom
Özel Gün Kampanyası
Altın: Ford Mustang – En Büyük Rekor
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom
Sosyal Medya Kampanyası
Altın: Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom
Sosyal Sorumluluk İletişimi
Altın: Melek ile Serhat Web Dizisi
Marka / Ajsn: Novartis / Tazefikir
Topluluk Yönetimi
Altın: Volkswagen Türkiye Topluluk Yönetimi
Marka / Ajans: Volkswagen Türkiye / Piksel
Veriden Esinlenen Sosyal Medya Kampanyası
Altın: Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir
Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom
Jüri Özel Ödülleri
En Başarılı Youtube Ünlüsü: Orkun Işıtmak
En Başarılı Instagram Ünlüsü: Berkcan Güven
En Başarılı Twitter Ünlüsü: PuCCa
En Başarılı Facebook Ünlüsü: Baho
En İyi Tematik Blog: Biz Evde Yokuz
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktör: Cem Yılmaz
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktris: Ezgi Mola
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı: Demek Akalın Kurt
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı: Kenan Doğulu
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sporcu: Sinan Güler
Social Media Awards Turkey Grand Prix Ödülü: Türk Hava Yolları
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri
Akaryakıt Sektörü
Altın: Opet
Araç Kiralama Sektörü
Altın: Garenta
AVM Sektörü
Altın: ANKAmall
Bankalar Sektörü
Altın: Ziraat Bankası
Hızlı Tüketim Bebek Ürünleri Sektörü
Altın: Bebedor
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Sektörü
Altın: Anadolu Hayat Emeklilik
Boya Sektörü
Altın: Filli Boya
Emlak Sektörü
Altın: RE/MAX Türkiye
Enerji Şirketleri Sektörü
Altın: SOCAR Türkiye
Ev Geliştirme Sektörü
Altın: IKEA
Ev, Dekorasyon ve Küçük Ev Aletleri Sektörü
Altın: Madame Coco
Finans Kurumları Sektörü
Altın: İntegral Yatırım
Gıda Sektörü
Altın: Ülker
Havalimanları Sektörü
Altın: İGA İstanbul Yeni Havalimanı
Havayolları Sektörü
Altın: Türk Hava Yolları
Hazır Giyim Markaları
Altın: Mavi
Holdingler Sektörü
Altın: Koç Holding
İçecek Sektörü
Altın: Coca-Cola
İklimlendirme Sektörü
Altın: Alarko Carrier
İnşaat Sektörü
Altın: Nef
Kargo Şirketleri
Altın: Yurtiçi Kargo
Kariyer Sektörü
Altın: DenizBank İnsan Kaynakları
Kişisel Bakım Sektörü
Altın: Avon
Kredi Kartları
Altın: Maximum
Lastik Sektörü
Altın: Lassa
Mağazalar Sektörü
Altın: Gratis
Mekan ve Etkinlikler Sektörü
Altın: Akbank Sanat
Mobilya Sektörü
Altın: Enza Home
Motosiklet Sektörü
Altın: Yamaha Motor
Mücevherat ve Aksesuar Sektörü
Altın: Zen Pırlanta
Müzeler Sektörü
Altın: İstanbul Modern
Online Bankacılık Sektörü
Altın: İşCep
Oteller Sektörü
Altın: Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Otomotiv Üreticileri Sektörü
Altın: Mercedes-Benz Türkiye
Özel İlk ve Orta Eğitim Kurumları
Altın: Bilfen Eğitim Kurumları
Sadakat Kartları Sektörü
Altın: HopiApp
Sağlık Kurumları Sektörü
Altın: Acıbadem Sağlık Grubu
Seramik Sektörü
Altın: VitrA Türkiye
Servis ve Platformlar Sektörü
Altın: GNÇ
Sigortacılık Sektörü
Altın: Anadolu Sigorta
Sinemalar Sektörü
Altın: Başka Sinema
Teknoloji Marketleri Sektörü
Altın: Teknosa
Teknoloji Üreticileri Sektörü
Altın: Samsung Türkiye
Telekomünikasyon Sektörü
Altın: Turkcell
Temizlik Sektörü
Altın: Bingo
Tur Şirketleri Sektörü
Altın: JOLLY TUR
Üniversiteler Sektörü
Altın: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yeme – İçme Sektörü
Altın: Starbucks Türkiye
Zincir Marketler Sektörü
Altın: Migros Türkiye
Kanal Ödülleri
Altın: Zen Pırlanta
Altın: Türk Hava Yolları
Altın: English Home
Görsel: Social Media Awards Turkey