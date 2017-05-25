Social Media Awards Turkey'in Kazananları

İlk kez düzenlenen Social Media Awards Turkey, sosyal medyadaki en etkili markaları ödüllendirdi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar ortaklığıyla hazırlanan ve ilk kez düzenlenen Social Media Awards Turkey organizasyonu 23 Mayıs'ta düzenlenen ödül gecesiyle kazananlarıyla buluştu. Jüri Ödülleri ve SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri olarak iki ana kategoriye ayrılan organizasyonun ilk kategorisi jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda kazananlarını belirlerken ikinci kategoride tamamen veriye dayalı bir değerlendirme yapıldı.

Jüri Ödülleri kategorisinde tam olarak değer paylaşılmasa da 350'ye yakın yapılan başvurulardan 40'ı altın, gümüş ve bronz ödüle layık görüldü. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde ise 50 alt kategoride 140 marka ödülle buluştu.

Her iki kategoride de Altın Ödül alan marka ve kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz. Kazananların tamamına ise Social Media Awards Turkey internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Jüri Ödülleri

Fikir Önderi Kampanyası

Altın: Parmak Isırtan Lezzet

Marka / Ajans: KFC / Pure New Media



Gerçek Zamanlı Kampanya

Altın: Haluk Levent’ten Sevgililer Günü Sürprizi

Marka / Ajans: Samsung Türkiye / Starcom Türkiye & Onedio

Kurumsal Blog

Altın: İyihisset

Marka / Ajans: Cigna Finans / Tazefikir Grup

Mikrosite Kampanyası

Altın: Zorlu Holding 1Hayal1Oyun

Marka / Ajans: Zorlu Holding / Project House

(Bigumigu haberi)

Online – Offline Entegrasyonu

Altın: INTEL İlk Bilgisayarım

Marka / Ajans: INTEL Türkiye / YouthWorks

Online Reklam ve Viral Video

Altın: Ford Mustang – En Büyük Rekor

Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

(Bigumigu Haberi)

Özel Gün Kampanyası

Altın: Ford Mustang – En Büyük Rekor

Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

Sosyal Medya Kampanyası

Altın: Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir

Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

Sosyal Sorumluluk İletişimi

Altın: Melek ile Serhat Web Dizisi

Marka / Ajsn: Novartis / Tazefikir

Topluluk Yönetimi

Altın: Volkswagen Türkiye Topluluk Yönetimi

Marka / Ajans: Volkswagen Türkiye / Piksel

Veriden Esinlenen Sosyal Medya Kampanyası

Altın: Yapay Zeka Şairi ile Bir Başka Şiir

Marka / Ajans: Ford Otosan / Tick Tock Boom

Jüri Özel Ödülleri

En Başarılı Youtube Ünlüsü: Orkun Işıtmak

En Başarılı Instagram Ünlüsü: Berkcan Güven

En Başarılı Twitter Ünlüsü: PuCCa

En Başarılı Facebook Ünlüsü: Baho

En İyi Tematik Blog: Biz Evde Yokuz

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktör: Cem Yılmaz

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktris: Ezgi Mola

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı: Demek Akalın Kurt

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı: Kenan Doğulu

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sporcu: Sinan Güler

Social Media Awards Turkey Grand Prix Ödülü: Türk Hava Yolları



SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri



Akaryakıt Sektörü

Altın: Opet

Araç Kiralama Sektörü

Altın: Garenta

AVM Sektörü

Altın: ANKAmall

Bankalar Sektörü

Altın: Ziraat Bankası

Hızlı Tüketim Bebek Ürünleri Sektörü

Altın: Bebedor

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Sektörü

Altın: Anadolu Hayat Emeklilik

Boya Sektörü

Altın: Filli Boya

Emlak Sektörü

Altın: RE/MAX Türkiye

Enerji Şirketleri Sektörü

Altın: SOCAR Türkiye

Ev Geliştirme Sektörü

Altın: IKEA

Ev, Dekorasyon ve Küçük Ev Aletleri Sektörü

Altın: Madame Coco

Finans Kurumları Sektörü

Altın: İntegral Yatırım

Gıda Sektörü

Altın: Ülker

Havalimanları Sektörü

Altın: İGA İstanbul Yeni Havalimanı

Havayolları Sektörü

Altın: Türk Hava Yolları

Hazır Giyim Markaları

Altın: Mavi

Holdingler Sektörü

Altın: Koç Holding

İçecek Sektörü

Altın: Coca-Cola

İklimlendirme Sektörü

Altın: Alarko Carrier

İnşaat Sektörü

Altın: Nef

Kargo Şirketleri

Altın: Yurtiçi Kargo

Kariyer Sektörü

Altın: DenizBank İnsan Kaynakları

Kişisel Bakım Sektörü

Altın: Avon

Kredi Kartları

Altın: Maximum

Lastik Sektörü

Altın: Lassa

Mağazalar Sektörü

Altın: Gratis

Mekan ve Etkinlikler Sektörü

Altın: Akbank Sanat

Mobilya Sektörü

Altın: Enza Home

Motosiklet Sektörü

Altın: Yamaha Motor

Mücevherat ve Aksesuar Sektörü

Altın: Zen Pırlanta

Müzeler Sektörü

Altın: İstanbul Modern

Online Bankacılık Sektörü

Altın: İşCep

Oteller Sektörü

Altın: Çırağan Palace Kempinski Istanbul

Otomotiv Üreticileri Sektörü

Altın: Mercedes-Benz Türkiye

Özel İlk ve Orta Eğitim Kurumları

Altın: Bilfen Eğitim Kurumları

Sadakat Kartları Sektörü

Altın: HopiApp

Sağlık Kurumları Sektörü

Altın: Acıbadem Sağlık Grubu

Seramik Sektörü

Altın: VitrA Türkiye

Servis ve Platformlar Sektörü

Altın: GNÇ

Sigortacılık Sektörü

Altın: Anadolu Sigorta

Sinemalar Sektörü

Altın: Başka Sinema

Teknoloji Marketleri Sektörü

Altın: Teknosa

Teknoloji Üreticileri Sektörü

Altın: Samsung Türkiye

Telekomünikasyon Sektörü

Altın: Turkcell

Temizlik Sektörü

Altın: Bingo

Tur Şirketleri Sektörü

Altın: JOLLY TUR

Üniversiteler Sektörü

Altın: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yeme – İçme Sektörü

Altın: Starbucks Türkiye

Zincir Marketler Sektörü

Altın: Migros Türkiye

Kanal Ödülleri

Facebook

Altın: Zen Pırlanta

Twitter

Altın: Türk Hava Yolları

Instagram

Altın: English Home

Görsel: Social Media Awards Turkey