Snap Map'e Gizlenen Allianz Sigorta

Concept'in hazırladığı sıfır bütçeli kampanya ile Allianz Sigorta, Snap Map'e sızarak gençlere ulaşmayı başardı.

Snapchat, gençlerin en çok kullandığı uygulamalar arasında. Öyle ki Instagram Stories'in varlığı bile Snapchat'i tam olarak bitirebilmiş değil. Durum böyle olunca da Snapchat hala markaların yer almak istediği bir mecra olarak kıymetli konumunu koruyor. Ancak sorun şu ki; Snapchat'in reklam için istediği bütçe teklifleri çok yüksek. Öyle her markanın dilediği gibi kullanabileceği bir yer değil.

Snapchat'in bu zorluklarının farkında olan Concept de, bu düzenin etrafından dolaşacak ve gençlere en kısa yoldan ulaşacak bir kurgu hazırlamış. Allianz Sigorta için hazırladıkları bu projede Snapchat'in geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı Snap Map özelliğinden faydalanmışlar. Sık snap atılan noktalara kendileri de birer snap atarak, Allianz Sigorta'nın "Risk Her Yerde Allianz Seninle" mesajını, tek snap içinde hatta tek bir çıkartmayla iletmeyi başarmışlar.

Snap Map, tıpkı Periscope'taki gibi güncel gönderileri dünya haritası üzerinden görebileceğiniz bir alan. Nereden hangi snapler atılmış diye bakabilirken en çok dikkat çeken yerler de tabii ki en fazla snap'in gönderildiği yerler. Bu alanlar snap yoğunluğuna göre giderek daha kırmızı, daha yoğun noktalara dönüşüyor.

Kampanya sonucunda ise sıfır reklam bütçesi harcayarak bir günde 14.392 kişiye ulaşmayı başarmışlar.

Görsel: Vimeo