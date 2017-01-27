Skittles'tan Romantik Bir Saçmalık

Skittles, Super Bowl için hazırladığı reklam filminde her zamanki gerçeküstü üslubunu koruyarak liseli aşıklar konusuna eğiliyor.

Biraz gerçeküstü, saçma ve komik reklamlarıyla tanınan Skittles, bu sene üçüncü kez Super Bowl'da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Aerosmith'in Steven Tyler'ının kendi Skittles otoportresiyle yaptığı saçma düeti konu alan Skittles; 51. Super Bowl'da daha romantik bir reklam filmiyle karşımızda.

Adam & Eve/ DDB tarafından hazırlanan filmimiz; liseli gencin bir gece vakti aşık olduğu komşu kızının camına Skittles atmasıyla başlıyor. "Katie, Katie, Katie, Katie, Katie" diyerek tekdüze bir sesle ama bıkmadan şekerleri cama fırlatıyor. Skittles usulü Romeo - Jülyetvari bir genç aşıklar hikayesi mi derken kızın odasına geçiyoruz. Kız çocuğun attığı Skittles'ları ağzıyla havada yakalıyor. Hatta onun yanında, annesinin sırada olduğunu görüyoruz. Babası, büyük annesi, bir hırsız, bir polis hatta bir kunduz derken... Hepsi keyif belirten bir "Mmm!" nidasıyla şekeri kapıyor, sonra da sırayı bir yanındakine bırakıyor.

Saçma değil mi? Skittles reklamları genelde ya çok güldürüyor, ya da onlara "Bu ne biçim iş?" dedirtiyor. Ben bunların şahane saçmalıklarını seven takımdanım. Bu işi de sevmeme rağmen, absürdlüğün dozu biraz daha artırabilir miydi diye düşünmüyor da değilim. Yani bir şarkı söyleyen tavşan filmi düşünülürse, bu iş oldukça hafif kalmış. Bakalım bu yılki Skittles reklamı izleyicileri daha çok hangi tarafa toplayacak; Super Bowl'un ünlü kullanan reklamları arasında bu 30 saniyelik, küçük ve gülünç film dikkatleri çekebilecek mi?

Künye:

Reklamveren: Mars Wrigley Confectionery

Marka: Skittles

Reklam Ajansı: Adam & Eve/ DDB

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Richard Brim

Yaratıcı Yönetmen: Dan Fisher

Yaratıcı Ekip: Till Diestel

Ajans Yapım: Matt Craigie Atherton, Cat Reynolds

Planlama: Jessica Lovell, David Mortimer

İş Direktörü: Robbie Black

Müşteri İlişkileri: Brittany Lippett, Matt Dankis, Holly Fletcher, Josh Edwards

Medya Ajansı: Mediacom/Starcom

Yapım Şirketi: Outsider

Yönetici Yapımcı: Richard Packer

Yapımcı: Eric Liney

Yönetmen: Harold Einstein

Görüntü Yönetmeni: Glynn Speeckaert

Montaj: Work Editorial

Montajcı: Mark Edinoff

Post Prodüksiyon: The Mill

Renklendirme: Seamus O’Kane

Ses Post Prodüksiyon: Factory Studios

Ses Mühendisi: Jack Hallett

Görsel: YouTube