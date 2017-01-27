Skittles'tan Romantik Bir Saçmalık
Skittles, Super Bowl için hazırladığı reklam filminde her zamanki gerçeküstü üslubunu koruyarak liseli aşıklar konusuna eğiliyor.
Biraz gerçeküstü, saçma ve komik reklamlarıyla tanınan Skittles, bu sene üçüncü kez Super Bowl'da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Aerosmith'in Steven Tyler'ının kendi Skittles otoportresiyle yaptığı saçma düeti konu alan Skittles; 51. Super Bowl'da daha romantik bir reklam filmiyle karşımızda.
Adam & Eve/ DDB tarafından hazırlanan filmimiz; liseli gencin bir gece vakti aşık olduğu komşu kızının camına Skittles atmasıyla başlıyor. "Katie, Katie, Katie, Katie, Katie" diyerek tekdüze bir sesle ama bıkmadan şekerleri cama fırlatıyor. Skittles usulü Romeo - Jülyetvari bir genç aşıklar hikayesi mi derken kızın odasına geçiyoruz. Kız çocuğun attığı Skittles'ları ağzıyla havada yakalıyor. Hatta onun yanında, annesinin sırada olduğunu görüyoruz. Babası, büyük annesi, bir hırsız, bir polis hatta bir kunduz derken... Hepsi keyif belirten bir "Mmm!" nidasıyla şekeri kapıyor, sonra da sırayı bir yanındakine bırakıyor.
Saçma değil mi? Skittles reklamları genelde ya çok güldürüyor, ya da onlara "Bu ne biçim iş?" dedirtiyor. Ben bunların şahane saçmalıklarını seven takımdanım. Bu işi de sevmeme rağmen, absürdlüğün dozu biraz daha artırabilir miydi diye düşünmüyor da değilim. Yani bir şarkı söyleyen tavşan filmi düşünülürse, bu iş oldukça hafif kalmış. Bakalım bu yılki Skittles reklamı izleyicileri daha çok hangi tarafa toplayacak; Super Bowl'un ünlü kullanan reklamları arasında bu 30 saniyelik, küçük ve gülünç film dikkatleri çekebilecek mi?
Künye:
Reklamveren: Mars Wrigley Confectionery
Marka: Skittles
Reklam Ajansı: Adam & Eve/ DDB
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Richard Brim
Yaratıcı Yönetmen: Dan Fisher
Yaratıcı Ekip: Till Diestel
Ajans Yapım: Matt Craigie Atherton, Cat Reynolds
Planlama: Jessica Lovell, David Mortimer
İş Direktörü: Robbie Black
Müşteri İlişkileri: Brittany Lippett, Matt Dankis, Holly Fletcher, Josh Edwards
Medya Ajansı: Mediacom/Starcom
Yapım Şirketi: Outsider
Yönetici Yapımcı: Richard Packer
Yapımcı: Eric Liney
Yönetmen: Harold Einstein
Görüntü Yönetmeni: Glynn Speeckaert
Montaj: Work Editorial
Montajcı: Mark Edinoff
Post Prodüksiyon: The Mill
Renklendirme: Seamus O’Kane
Ses Post Prodüksiyon: Factory Studios
Ses Mühendisi: Jack Hallett
Görsel: YouTube
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