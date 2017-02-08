Sizin için Domates, Biber Yetiştiren Saksı

İsveç tasarımı Botanium, ev ortamında minimum eforla bitki yetiştirmeye imkan tanıyor.

Botanium, size bitki yetişme konusunda kolay ve zahmetsiz bir çözüm sağlıyor. Bitkileri topraksız bir şekilde yetiştirmenizi sağlayan Botanium, onun yerine kil taşları kullanıyor. Aynı zamanda otomatik sulama özelliğine sahip olan sistem günde 3 kere devri daim yapıyor. Botanium; içindeki hazne sayesinde eklediğiniz suyu kullanarak bir ay boyunca bitkiti sulamasak bile kendi ihtiyacını karşılayabiliyor. Besinler ise tıpkı bir yemek tarifini yapar gibi suya ekleniyor.

Adımlar oldukça basit. Hazneyi su ile dolduruyorsunuz, içine besin karışımını ekliyorsunuz. Ardından kil çakıl taşlarını ve tohumu ekliyorsunuz. Ve son olarak da fiş prizle buluşuyor. Sonrası bitkinizin büyümesini zevkle izleyecek olan size kalıyor. Botanium, özellikle çok sık sulamaya ihtiyaç duyan bitkilerle daha verimli çalışıyor. Minimum sulama ile Botanium'da yetiştirebileceğiniz bitkiler arasında reyhan, fesleğen, keklikotu, nane gibi yeşillikler ve biber, domates, çilek gibi sebzeler yer alıyor.

Botanium ile birlikte, en karanlık kış günlerinde bile bitkinizin büyümesini sağlayabiliyorsunuz. Bitkinizin önüne bir floresan ya da LED lamba koyduğunuz zaman bitkiniz büyümeye devam ediyor. Botanium, İskandinav tasarımından ilham alarak İsveç'te geliştirildi. Tasarım ekibinin 3 ana ismi: Rasmus Tretow, Johannes Roselius ve Mario Sanchez. Endüstriyel tasarımcı ve mühendis olan bu ekibin yanında ayrıca grafik tasarım ve animasyonlar konusunda yardımcı olan bir alt ekip de bulunuyor.

Kickstarter'da hedeflediği rakama ulaşan projenin fon toplama süresi tamamlanmak üzere. Proje fonlanma sürecini tamamladıktan sonra da Temmuz 2017'de de teslimata başlayacak.









Görsel: Kickstarter