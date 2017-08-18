Size Hitap Eden Reklam Panosu

Cost Plus'ın yeni kampanyası için yaratılan açık hava panoları doğrudan o sokakta yaşayan kişilere sesleniyor.

Dijitalde alıştık, girdiğimiz sitelerin bizi tanıyıp selamlamasına. Peki ya mahallenizde yürürken isminize özel bir reklam panosu görseniz? Mobilya ve dekorasyon mağazası Cost Plus World Market'in tam olarak bunu yapıyor, insanlara kendilerine özel reklam panolarıyla sesleniyor.

Cost Plus'ın yeni kampanyası "We know your small space" (Küçük mekanınızı tanıyoruz) adını taşıyor. Reklam filmleri, basın ilanları ve daha pek çok ayağında "ihtiyaçlarınızı anlıyoruz, küçük mekanlar için çözümlerimiz var" mantığıyla ilerliyor. Açık hava işlerinde ise kampanya biraz daha ileri götürülerek ihtiyaç anlama meselesi kişisel boyuta taşınmış. Örneğin panolardan biri diyor ki: "W Ermitage sokağındaki Eski Blues Bar'ın karşısındaki apartmanda oturan Jenn Paschall! Bu çalışma masası odana sığmakla kalmayacak, feng shui'ne de uyum sağlayacak!" Yani, hem kişiye sesleniyor, hem ihtiyaçlarını anlıyor, hem de tarzını.

Çalışma için çok da beklenmedik bir şey yapılmamış aslında. Yani sizi takibe alıp hakkınızdaki her şeyi öğrenen gizli bir hayranınız çalışmamış kampanyada. San Francisco, Chicago ve Seattle'daki müşterilere basit sorular sorulmuş ve bilgileri istenmiş. Böylece ortaya 100 farklı basın ve açık hava işi çıkmış. Tüm bunlar da küçük alanları tanıma temalı kampanyanın özünü desteklemiş tabii. Sonuçta marka kalkıp birebir tüketiciye konuşmuş, daha ne yapsın?

Kampanya içerisinde; genç Worley çiftine arkadaşlarıyla yaptıkları geleneksel kutlama için bar arabası önerisi, jazz seven Debbie'ye kendisini rahat ettirecek bir koltuk, lamaları çok seven Monica'ya bir Lama Lambası, Elena'ya ise teyzesinin verdiği çirkin battaniye saklamasına yardımcı olacak bir sehpa gibi öneriler var.

Kampanya; doğrudan postalama, mağaza içi, dijital ve mobilde de devam edecek.

Künye:

Reklamveren: Cost Plus World Market

Reklam Janası: barrettSF

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jamie Barrett

Yaratıcı Yönetmen: Todd Eisner

Reklam Yazarı: Phil Fattore

Tasarım: Angie Hering

Yayın Yapımcısı: Frank Brooks, Charlotte Dugoni

Basın Yapımcısı: Renee Hodges

Strateji: Kevin Albrecht

Müşteri Direktörü: Molly Warner

Müşteri Süpervizörü: Lyndsey Sotwick





Görsel: AdWeek