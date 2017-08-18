Size Hitap Eden Reklam Panosu
Cost Plus'ın yeni kampanyası için yaratılan açık hava panoları doğrudan o sokakta yaşayan kişilere sesleniyor.
Dijitalde alıştık, girdiğimiz sitelerin bizi tanıyıp selamlamasına. Peki ya mahallenizde yürürken isminize özel bir reklam panosu görseniz? Mobilya ve dekorasyon mağazası Cost Plus World Market'in tam olarak bunu yapıyor, insanlara kendilerine özel reklam panolarıyla sesleniyor.
Cost Plus'ın yeni kampanyası "We know your small space" (Küçük mekanınızı tanıyoruz) adını taşıyor. Reklam filmleri, basın ilanları ve daha pek çok ayağında "ihtiyaçlarınızı anlıyoruz, küçük mekanlar için çözümlerimiz var" mantığıyla ilerliyor. Açık hava işlerinde ise kampanya biraz daha ileri götürülerek ihtiyaç anlama meselesi kişisel boyuta taşınmış. Örneğin panolardan biri diyor ki: "W Ermitage sokağındaki Eski Blues Bar'ın karşısındaki apartmanda oturan Jenn Paschall! Bu çalışma masası odana sığmakla kalmayacak, feng shui'ne de uyum sağlayacak!" Yani, hem kişiye sesleniyor, hem ihtiyaçlarını anlıyor, hem de tarzını.
Çalışma için çok da beklenmedik bir şey yapılmamış aslında. Yani sizi takibe alıp hakkınızdaki her şeyi öğrenen gizli bir hayranınız çalışmamış kampanyada. San Francisco, Chicago ve Seattle'daki müşterilere basit sorular sorulmuş ve bilgileri istenmiş. Böylece ortaya 100 farklı basın ve açık hava işi çıkmış. Tüm bunlar da küçük alanları tanıma temalı kampanyanın özünü desteklemiş tabii. Sonuçta marka kalkıp birebir tüketiciye konuşmuş, daha ne yapsın?
Kampanya içerisinde; genç Worley çiftine arkadaşlarıyla yaptıkları geleneksel kutlama için bar arabası önerisi, jazz seven Debbie'ye kendisini rahat ettirecek bir koltuk, lamaları çok seven Monica'ya bir Lama Lambası, Elena'ya ise teyzesinin verdiği çirkin battaniye saklamasına yardımcı olacak bir sehpa gibi öneriler var.
Kampanya; doğrudan postalama, mağaza içi, dijital ve mobilde de devam edecek.
Künye:
Reklamveren: Cost Plus World Market
Reklam Janası: barrettSF
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jamie Barrett
Yaratıcı Yönetmen: Todd Eisner
Reklam Yazarı: Phil Fattore
Tasarım: Angie Hering
Yayın Yapımcısı: Frank Brooks, Charlotte Dugoni
Basın Yapımcısı: Renee Hodges
Strateji: Kevin Albrecht
Müşteri Direktörü: Molly Warner
Müşteri Süpervizörü: Lyndsey Sotwick
Görsel: AdWeek