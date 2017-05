Siz Öldükten Sonra Sevdiklerinize Sizden Son Bir Mesaj Gitse...

Organ bağışı konusunda ailelerin red oranlarını düşürmek için yapılan Last Call isimli kampanya, siz hayatınızı kaybettikten sonra sevdiklerinize organ bağışı konusundaki isteklerinizi anlattığınız son bir arama yapılmasını sağlıyor.

Şili'de yasa gereği herkes organ bağışçısı. Ancak, öldükten sonra organların bağışlanıp bağışlanmayacağı kararı ailelere ait. Dolayısıyla, ihtiyaç durumlarının bir kişi organ bağışlamak istediğini çok net ifade etmiş olsa dahi, aileler o an geldiğinde "hayır" cevabını verebiliyor. Şili'de organ bağışlama durumlarının %50'sinde bu yaşanıyor. Bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla Corporacion del Trasplante, duygusal bir kampanya gerçekleştirmiş.

Reklam ajansı Raya tarafından yaratılan "The Last Call" (La Ultima Llamada) isimli kampanya, kaybettiğiniz yakınından son bir telefon alma fikri üzerine kurulu. Kampanyanın mekaniği basit, siteye giriyorsunuz, bilgilerinizi ve aranmasını istediğiniz yakınınızın bilgilerini yazıyorsunuz. Sonrasında ise o kişiye organ bağışı hakkındaki mesajınızı kaydediyorsunuz. Sizin yapacağınız kısım bu kadar. Daha ileriki adımlar sizin ölmeniz durumunda devreye giriyor. Eğer hayatınızı kaybederseniz ve iş organ bağışlama konusuna gelirse, sistem kayıtlı mesaj var mı diye bakıyor. Varsa organ bağışı koordinatörleri, o büyük karardan hemen önce aramanın gerçekleşmesini sağlıyor ve aile, sizin sesinizden organ bağışlama isteğinizi duyuyor. Bu da elbette, çok duygusal ve güçlü bir an...

Sevdiğiniz bir kişinin ölümünü ve artık hayata döndürülemeyeceğini kabullenmek ve organlarını bağışlamak çok zor bir karar. Ailelerin o andaki kararları çoğunlukla duygusal nedenlerle "hayır" oluyor. Ancak, o kişinin artık gittiğini ve onun sayesinde pek çok başka insanın kurtulabileceğini hatırlamak çok önemli. Bu nedenle böyle bir arama oldukça değerli olabilir. Kaybettiğiniz yakınınızın sesinden onun ne istediğini dinlemeniz, o kaybın duygusallığından sıyrılıp sizi doğru olanı yapmaya teşvik edebilir.

Kampanyanın videosunda Şilili ünlü kişiler de yer almış. Onlar kendi yakınları için kaydettikleri mesajlardan anlar var. İşin ilginci katılan ünlülere ne yapacakları tam anlatılmamış, onlar sadece kampanyaya katılın çağrısı yapacaklarını düşünüyorlarmış. Kamera başladığında, "son arama"larını yapmaları istenmiş, dolayısıyla filmdeki tepkiler doğal ve haliyle oldukça duygu yüklü. İnsanın ölmesi halinde sevdiklerine bırakacağı mesajı düşünmesi hayli sarsıcı bir şey elbette

Last Call kampanyası oldukça büyük ilgi çekmiş. Pek çok haber programına çıkmış, basında ve internette haber olmuş, sosyal medyada konuşulmuş. Kampanya yayına girdikten sonraki bir hafta içinde kaydedilen 5000 son arama mesajı ise yarattığı etkinin göstergesi... Bunun organ bağışlarına yansıyıp yansımayacağını da zaman gösterecek.

Künye:

Reklamveren: Corporacion del Trasplante

Reklam Ajansı: Raya, Santiago, Şili

Yaratıcı Yönetmen: Ingrid Lira, Felipe Medina

Sanat Yönetmeni: Alexander Rengifo, Felipe Brante, Guillermo Guajardo

Reklam Yazarı: Matías Ibaceta, Juan Pablo Jara

Görsel: Vimeo, Behance