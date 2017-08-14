Siz Hiç Muz Güneşi Gördünüz Mü?

Chiquita muz, ABD'de Ağustos ayında gerçekleşecek güneş tutulmasını "Banana Sun" isimli absürt bir projeyle sahipleniyor.

21 Ağustos'ta ABD büyük bir güneş tutulması bekliyor. Tutulma ABD'nin hemen hemen her yerinden görülebilecek. Böyle bir doğa olayını, herkesin gözlerini gökyüzüne dikip aynı şeye baktığı bir anı bir marka olarak sahiplenmek oldukça sağlam bir fikir. Chiquita (bildiğimiz Çikita) muz ise tutulmayı sahiplenmekle kalmamış, süper saçma bir fikre çevirmiş.

"Banana sun" adını taşıyan proje; tam tutulmayı değil, tam tutulma öncesi ve sonrası, güneşin önünü kapatan ayın ardından dev bir muz gibi göründüğü anları sahipleniyor. Chiquita da diyor ki, Chiquita olarak ayı güneşin önüne getirerek sizin için gerçekleştirdiğimiz bu doğa olayının adı "banana sun" (muz güneş) ve aşırı abartılan tam tutulmadan daha bile önemlidir. Tam tutulma, iki muz güneşi arası sıkıcı bir aradır. Hani olur da buluttan veya hava koşullarından ötürü göremezseniz 2021'de yenisini yapacağız diyor. Sitenin sık sorulan sorular kısmında bunun gibi nefis yanıtlar var. Süper saçma bir kampanya demiştim, evet.

Wieden+Kennedy tarafından “We Are Bananas” kampanyası çerçevesinde yaratılan proje; 21 Ağustos'a kadar geri sayım yapılan bir internet sitesi ve birbirinden saçma dijital filmler içeriyor. Filmler, Muz Güneşi duyurusunun yanı sıra ilginç bir müzik aleti olan theremin ve muzlarla yapılan tutulma müziği videolarında oluşuyor. Bunlara tutulma yaklaştıkça yeni filmler ekleneceğini tahmin etmek zor değil.

Kampanyada ayrıca; Facebook Messenger üzerinden çalışan ve Banana Sun'ın ne zaman nerede nasıl görüneceği konusunda bilgi veren Chiquita sohbet botu da bugün itibariyle yayına giriyor. Bunun dışında, tutulma günü de Funny or Die ile yapılan iş birliği ile Facebook üzerinden canlı yayın yapılacak. Tutulmadan hemen önce New York'taki meşhur Flatiron Binası'nı yakınına yerleştirilen "Big Banana" heykeli de sadece ziyaretçilere devasa bir muz görüntüsü sunmakla kalmayacak, heykel çevresinde insanların "Muz Güneşi"ni sağlıklı bir şekilde izleyebilmeleri için muz şeklinde tutulma gözlükleri dağıtılacak.

Görsel: YouTube

