Siyah Beyaz Zıtlıklarında Hayat Bulan GIF'ler

Winston Duke, siyah ve beyazın buluşmasından ortaya çıkan GIF'ler tasarlıyor.

Görsel efekt sanatçısı Winston Duke, siyah ve beyazın zıtlıklarından faydalanıyor ve ortaya etkileyici GIF'ler çıkıyor. Sanatçının Instagram hesabında da görüldüğü üzere siyah ve beyaz renkler, çalışmalarının odak noktasını oluşturuyor. Ryan Harding ile birlikte gerçekleştirdiği Moss çalışmasından da anladığımız üzere sanatçı, belirsizlikler üzerine kurguladığı çalışmalara imza atıyor.

GIF'lerinde yakaladığı döngüsel hareketler de siyah ile beyazın hareket halindeki uyumunu gözler önüne seriyor.

Görsel: Lifelong Fiction