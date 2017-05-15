Siyah Bebek de Aslında Yalnızca Bebektir

Brezilyalı sosyal sorumluluk kuruluşu Desabafo Social​, stok görsel sitelerinin arama algoritmasını inceliyor ve standardın neden beyaz olduğunu sorguluyor.

Bu sıralar stok görsel siteleri top altında. Dove'un bu sitelerdeki "güzel kadın" temsilini sorguladığı çalışmadan sonra şimdi de siyah temsiliyetiyle ilgili soru işaretlerinin konuşulmasını sağlayan bir iş gündemde. Irkçılık konusunda çalışan Desabafo Social ve Agency WE tarafından başlatılan hareket görsel arama sonuçları üzerinden önemli mesajlar veriyor.

Brezilyalı bir sosyal sorumluluk kuruluşu olan Desabafo Social; ırkçılık, ayrımcılık ve eşit temsil gibi konularla ilgileniyor. %54'ü siyah olan bir ülkede standartın hala "beyaz" insanlar olarak görülmesi #BuscaPorIgualdade (#SearchForEquality / Eşitlik Arayışı) etiketli çalışmasının da temeli. Sorun özetle; görsel arama sitelerinde arama yaptığınızda "siyah" diye belirtmezseniz hep beyaz insanların sonuç olarak çıkması. Örneğin, bebek yazarsanız beyaz bebekler buluyorsunuz, siyah bebek istiyorsanız "siyah bebek" diye belirtmek zorundasınız. Oysa bebek bebektir değil mi? Siyah ya da beyaz olması neden önemli? Neden, önümüze konan görsellerde sadece; güzel bir kadın, tatlı bir bebek, kilolu bir adam gibi şeyler göremiyoruz da ilk gördüğümüz o kişinin siyah mı beyaz mı olduğu oluyor? Beyazsa tamam da siyahsa neden başka bir mesaj veriyor ya da bizim dışımızda bir hedef kitleye sesleniyor gibi düşünüyoruz? Saçmalık, büyük saçmalık aslında ama işler böyle yürüyor ne yazık ki. Ve evet, bunun gibi küçük şeyler aslında içten içe ayrımları besliyor çünkü verdiği mesaj aslında şu: Bebek (insan) beyaz olur, öbürü ancak siyah bebektir (insandır).

Bu sorun tanımlandıktan sonra Desabafo Social ve Agency WE bir hareket başlatıyor. #BuscaPorIgualdade (#SearchForEquality) adını taşıyan bu harekette tam olarak yukarıda anlattığımız tabloyu sorguluyorlar. Sosyal medya üzerinden Getty Images, Shutterstock, DepositPhotos ve iStock gibisitelerin arama algoritmalarının nasıl çalıştığını (daha doğrusu çalışmadığını) anlatan arama videoları yüklüyorlar. Anlattığımız "bebek" örneğini videoda gösteriyorlar mesela. Sonra da doğrudan bu sitelere soruyorlar, "Neden arkadaşım?" diye.

Sonuç başarılı. 7 günde tamamen organik 5 milyon etkileşim almışlar. Shutterstock ve Depositphotos hemen yanıt vermiş; algoritma üzerinde çalıştıklarını, sistemi düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemiş. Getty ve iStock ise ölü taklidi yapıyor, kulaklarını kapayıp "Lalalala" diye şarkı söylüyor. Ancak onlar da iletişimlerinde siyah insanları öne çıkaran görselleri artırmış. Bunlardan daha önemlisi Google Latin America ile bağlantı kurulmuş. Desabafo Social kurucusu Monique Evelle, Google Latam Toplum Politikaları ve Hükümet İlişkileri Direktörü Pedro Less ile bir araya gelmiş ve ikili yapılabilecekleri konuşmuşlar. Hatta bu görüşme algoritmaların nasıl düzeltilebileceği konusunun araştırılması için Google tarafından iç iletişimde paylaşılmış. Gelecekte bu konuda adımlar atılacak mı göreceğiz.

Künye:

Reklamveren: Desabafo Social

Reklam Ajansı: Agência WE

Müşteri Onayı: Monique Evelle

Yaratıcı Başkan: Guy Costa

Yaratıcı Yönetim: Guy Costa, Ana Castelo Branco, Ricardo Sarno, Luis Constantino

Reklam Yazarı: Vitor Medrado, Murilo Israel

Sanat Yönetmeni: Douglas Reis, Cristiano Rodrigues

Yapımcı: Juliana Emeric, Lais Leleu

Yapım: Agência We

Hareketli Grafikler: Amanda Campos, Ebson Clarindo

Ses: Cristiano Rodrigues

Sosyal Medya: Guilherme Pettine, Bruno Neves, Matheus Monteiro

Görsel: YouTube