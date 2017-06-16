Sivrisineklerle Savaşan Çocuk Kitabı

Brezilya'nın sulak bölgelerinde yaşayan çocukların sivrisineklerin taşıdığı hastalıklara karşı korunması amacıyla, içerisine sivrisinek kovucu eklenmiş bir oyun kiti yaratıldı.

Brezilya'nın bol sivrisinekli Amazon kıyılarındaki pek çok köyün ilaca, aşıya, hatta sivrisinek ve böcek kovucu ilaçlara erişimi yok. Dolayısıyla bu bölgeler sineklerle yayılan sıtma ve sarı humma gibi hastalıklara karşı oldukça korunmasız. Nitekim, son dönemde bu hastalıklarda salgınlar ve bunlardan kaynaklı ölüm oranları artmış. Oradaki çocukları korumak amacıyla üç firma bir araya gelmiş ve bu iş birliğinden de yenilikçi bir fikir çıkmış: Sivrisinek kovucu içeren oyun kitleri!

Kampanyanın yaratıcısı reklam ajansı Little George. Nanoteknoloji ve mikro kapsülleme alanında faaliyet gösteren müşterisi Ananse; nehir kıyılarını tehdit eden sivrisinekler nedeniyle kolları sıvamaya karar verince Little George da işe koyuluyor. Ve "Safe Collection" (Güvenli Koleksiyon) fikri böylece doğuyor.

Tapara Miri bölgesindeki nehir köylerinde çocuklara dağıtılmak üzere sivrisinek kovucu içeren Safe Collection; bir hikaye kitabı, bir boyama kitabı, boya kalemleri ve bir süper kahraman pelerini içeren bir kutu. Kitteki kitap yayın evi RJR Editora'dan geliyor. "Safe Stories, Amazon Warriors” adını taşıyan kitap ormanları korumak için savaşan kahramanların hikayesini anlatıyor.

İşin teknolojisini ise Ananse çözüyor. Limon, nim ve karanfil yağı gibi tamamen doğal ve sağlığa zararsız malzemelerle üretilen bir sivrisinek kovucuyu kitin içerisindeki malzemelere yedirme işini üzerine alıyor. Kitabın sayfalarında, pastel boyaların balmumunda ya da kumaşın dokusunda bu doğal sivrisinek kovucu var. Hareket yokken devreye girmeyem bu sivrisinek kovucu, çocuk sayfaları çevirme ya da kalemleri kullanma gibi basit hareketler yaptığı zaman aktive olarak, çocuğun çevresinde sineklere karşı 3 aya varan bir süre için güçlü bir koruma kalkanı yaratıyor.

Amazon Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışılarak kitlerin dağıtılması için en uygun ve en ihtiyaç duyulan bölge seçiliyor. Sonrasında da yağmur ormanı içerisindeki uzak köylerde dağıtılan bu kitler aracılığıyla 2000 eve ulaşılıyor. Bölge okullarının kütüphanelerine de kitaplar veriliyor. Böylece çocuklar için sivrisinekler ve onların getirdiği hastalıklara karşı koruma sağlanmış oluyor. Projenin sene sonu hedefi 20 bin kitin dağıtılmış olması. Bunun yanı sıra projenin ileriki adımlarında RJR ve Ananse; başka bölgelere de ulaşmayı hedefliyor.

Künye:

Reklamveren: Ananse

Reklam Ajansı: Little George

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Gabriel Araujo

Reklam Yazarı: Gabriel Araujo

Kitap Yazarı: Ronaldo Barcelos

Planlama: Leticia Massa

Sanat Yönetmeni: Anderson Borges

Müşteri İlişkileri: Carolina Azevedo

Çizim: Ronaldo Santana

Teknoloji: Ananse

Müşteri Onayı: Claudia Galvão, Ronaldo Barcelos

Görsel: YouTube - Little George