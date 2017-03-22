Şirketlere Puslu Havalarda Doğru Yolu Gösteren Danışmanlık Programı: Marka Pusulası [advertorial]

Türkiye’nin öncü marka danışmanlık şirketi Markam, deneyimli marka danışmanlarını, siyasi analistleri ve dijital bilgeleri Marka Pusulası’nda bir araya getirdi.

Türkiye’nin öncü marka danışmanlık şirketi Markam, deneyimli marka danışmanlarını, siyasi analistleri ve dijital bilgeleri Marka Pusulası’nda bir araya getirdi. Marka Pusulası; dünyadaki ve Türkiye’deki sosyo – ekonomik gelişmelerin analiziyle başlayıp hizmet verilecek markanın yeni pazarlama hedefleri, ürün ve kanal stratejileri, konumu, hikayesi ve kimliğinin ortaya konmasıyla noktalanacak özgün bir Markam modeli.

Bigumigu'nun eş-kurucusu ve yayın yönetmeni Yalçın Pembecioğlu'nun da eğitimcileri arasında yer aldığı Marka Pusulası, en az beş deneyimli danışmanın on haftalık yoğun mesaisini içeriyor. Markam Danışmanlık kurucusu Güven Borça, Marka Pusulası'nın önemini şu sözleriyle vurguluyor:

"Dünya, sessiz sedasız tarihinin kırılma dönemlerinden birini yaşıyor. Ekonomik düzen değişiyor, üretim ve tüketimdeki ezberler bozuluyor, dijital dünyayı ve sosyal gelişmeleri yorumlamak gittikçe karmaşıklaşıyor. Böylesine puslu bir ortamda sadece doğru yolu bulabilenler hedefine varabilecek. İçinde olduğumuz bu puslu ortamda ezber bozan görüşlere ihtiyacı olan, markasının geleceğini sağlama almak isteyen, arayış içindeki şirketlerden talepler almaya başladık."

Markam, Marka Pusulası ile şirketleri hedef pazarlarına, dağıtım kanallarına, ürün portföylerine, marka iletişim stratejilerine birlikte yeniden bakmaya çağırıyor.

Daha fazla bilgi için:

Derya Bilal

Telefon: 0216 469 39 34

E-posta: deryabilal@markam.com.tr / markam@markam.com.tr

Görsel: Markam