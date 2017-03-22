Şirketlere Puslu Havalarda Doğru Yolu Gösterecek Eğitim: Marka Pusulası

Türkiye’nin öncü marka danışmanlık şirketi Markam, deneyimli marka danışmanlarını, siyasi analistleri ve dijital bilgeleri Marka Pusulası’nda bir araya getirdi.

Markam danışmanlık şirketi tarafından geliştirilen özgün bir model olan Marka Pusulası, dünyadaki ve Türkiye'deki sosyo-ekonomik gelişmeleri analiz ederek başlayarak ve markaların yeni pazarlama hedefleri, ürün ve kanal stratejileri, hikayesi ve kimliği gibi değerlerin orta konmasıyla şekillenecek on haftalık bir yolculuk.

Bigumigu'nun kurucu ve yayın yönetmeni Yalçın Pembecioğlu'nun da eğitimcileri arasında yer aldığı Marka Pusulası'nın eğitimci ekibinde en az beş deneyimli danışman yer alıyor. Markam Danışmanlık Kurucusu Güven Borça ise Marka Pusulası'nın önemini şu sözleriyle vurguluyor: Dünya, sessiz sedasız tarihinin kırılma dönemlerinden birini yaşıyor. Ekonomik düzen değişiyor, üretim ve tüketimdeki ezberler bozuluyor, dijital dünyayı ve sosyal gelişmeleri yorumlamak gittikçe karmaşıklaşıyor. Böylesine puslu bir ortamda sadece doğru yolu bulabilenler hedefine varabilecek. İçinde olduğumuz bu puslu ortamda ezber bozan görüşlere ihtiyacı olan, markasının geleceğini sağlama almak isteyen, arayış içindeki şirketlerden talepler almaya başladık.

Markam, Marka Pusulası ile şirketlerin hedef pazarlarından iletişim kanallarına, ürün yelpazelerinden dağıtım ağılarına kadar yaratılan bütüne birlikte çağırıyor.

Görsel: Markam