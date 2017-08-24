Şipşak Kahve Süzgeci

FLTRgo, ev rahatlığında kahve içme konforunu kamp, hostel ve tüm yolculuklara taşıyor.

Kahve tutkunları nerede olursa olsun bir yudum kahvenin keyfini pek az şeye değişir. Hele ki kendi kahveni kendin yapma imkanına sahipsen. İstersen doğada, yabanda olun ister evden uzakta bir hostelde sırt çantanızla dünyanın başka ucunda olun yanınızdaki kahveyi istediğiniz zaman içebilmek de kendinizi şımartmanın yolları arasında. Kickstarter'da fonlanmakta olan FLTRgo da bu lüksü ulaşılabilir hale getiriyor. Özünde çay süzgecini andıran FLTRgo, detaylara inildiğinde oldukça zengin bir hal alıyor.

Bambudan yapılan FLTRgo, bu sayede ısıyı iletmiyor ve böylece elinizi yakmıyor. Filtre olarak ise organik pamuk kullanılıyor. Doğru kullanıldığında yüzlerce kahve hazırlayabilirken pamuk filtresi de etik olarak adil ticaret değerleriyle üretilmiş. Doğaya karşı olan sorumluluğunun da farkında olan FLTRgo, kağıt filtre tercih etmemesini geri dönüştürülemeyip ve çöp olarak görülmesiyle açıklıyor.

Adil ticaret değerleriyle hayata geçen FLTRgo'nun filtresi büzülüp tutamaçı katlanınca da adeta bir bardak altlığı kadar yer kaplıyor. Kickstarter'da 32 gün boyunca fonlanmaya devam edecek olan FLTRgo hedefinin %25'ini toplamış durumda.

Görsel: Kickstarter