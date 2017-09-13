Sinemanın Görselliğini Eve Taşıyan Apple TV 4K

Apple TV, dün düzenlenen sunumla yenilenerek 4K ve HDR desteğine kavuştu.

Apple'ın bu yıl Nisan ayında çalışanlarına açtığı Apple Park'ta bulunan ve Steve Jobs'a adanan Steve Jobs Theatre'da yapılan ilk etkinlik olan Apple Eylül 2017 etkinliğiyle iPhone'un 10. yılını kutladı ve yeni ürünlerini tanıttı. Apple TV 4K, Apple Watch Series 3, iPhone 8 ve 8 Plus ile son olarak iPhone X bu etkinliğin odağında olan ürünler oldu.

Apple'ın dijital medya oynatıcısı Apple TV, dün düzenlenen etkinlikle bir üst görüntü kalitesine yükseldi. Macbook, iPhone veya iPad gibi Apple ekosistemin diğer ürünleriyle uyumlu çalışan ve tek başına da televizyon kanalları, akış servisleri kullanmayı sağlayan Apple TV, yeni modeliyle birlikte 4K ve HDR (High Dynamic Range) destekleyecek.

iPad Pro'da kullanılan A10X Fusion çipi kullanan yeni Apple TV 4K, birçok Hollywood şirketiyle anlaşarak yeni filmlerine 4K desteği vermeye başlayacak. Ve eğer o filmlerden birini daha önceden aldıysanız otomatik olarak 4K'ya yükselecek. Netflix ve Amazon Prime Video da Apple TV 4K'de 4K yayın yapacak.

Apple TV 4K, 15 Eylül'de ön siparişleri almaya başlayacak. 22 Eylül'de ise piyasaya çıkacak.

Görsel: Apple