Sinemanın En İyi Kedileri

Burger Fiction, sinema tarihi boyunca filmlerde çeşitli rollerle yer almış kedileri hızlı geçişlerle dolu bir kolajda birleştirdi.

Her hafta sinema dünyası üzerine içerikler üreten Burger Fiction, geçtiğimiz hafta YouTube'da dün de Vimeo'da sinema yapımlarında yer almış en iyi kedileri derledi. Uzun bir veri derleme süreci sonrasında sahneleri arka arkaya koyarak supercut hazırlayan kanalın son işinde zaman çizelgemize 1938 yapımı Bringing Up Baby ile başlıyor ve günümüze Kedi, Inside Out, The Secret Life of Pets'e kadar uzanıyor. Arada da Matrix, The Godfather, Lion King, Harry Potter, Hangover gibi filmlere dokunuyor.

Burger Fiction, Oscar ödülleri döneminde de en iyi görsel efekt ödülü ve en iyi sinematografi ödülü almış işler için birer derleme hazırlamıştı.

Görsel: YouTube