Sinek Avlayan Berber Dükkanının Önlenemez Yükselişi

iPhone 7 Plus için hazırlanan son reklam filmi, portre modu sayesinde bir berber dükkanının daha kazançlı hale gelmesini neşeli bir dille anlatıyor.

Apple, iPhone 7 Plus'ın portre özelliğini "Practically Magic" kampanyası çerçevesinde birbirinden neşeli filmlerle anlatmaya devam ediyor. Buna son eklenen filmse "Barbers" isimli New Orleans'ta bir berber dükkanında geçen film.

"Barbers" yani "Berberler" New Orleans'ta bir ailenin işlettiği, tabir-i caiz ise sinek avlayan bir berber dükkanında açılıyor. Ancak, berberlerden biri yaptığı bir kesimi iPhone 7 Plus ile (portre modunda) fotoğraflayıp mağazanın camekanına asınca işler değişmeye başlıyor. Fotoğrafı gelen geliyor, yeni kesimler fotoğraflanıp yeni müşteriler getiriyor. İşler açılıyor, hatta dükkanın önünde kuyruklar oluşuyor.

60 saniyelik film, çok neşeli, renkleri ve görselliğiyle New Orleans'ın ruhunu yansıtan, şeker bir film. William Onyeabor'ın “Fantastic Man” şarkısı da harika bir eşlikçi. Portre modunu da gerek kullanım kolaylığı, gerekse çektiği fotoğrafların kalitesi açısından gayet güzel anlatıyor. Filme dair güzel bir detay daha var: Çekim boyunca 24 kişinin saçı kesilmiş ve kesilen tüm saçlar, hasta çocuklar için peruk yapan "Locks of Love" isimli hayır kuruluşuna bağışlanmış.

Görsel: YouTube