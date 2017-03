Şimdi Yavaşça Telefonunu Bırak ve Havuza Atla

Levi's için hazırlanan yeni reklam filmi, iki gencin herkesin telefonlarıyla meşgul olduğu bir partide tanışmalarını anlatırken, akıllı telefon bağımlılığıyla da hafifçe dalga geçiyor.

Dikkat çekici reklamlarıyla tanınan Levi's; Grammy ödül töreni sırasında yayınladığı yeni reklamında yine kadın-erkek, flört konularına değinirken çağımızın bağımlılığı akıllı telefonlara da muzipçe dokundurmayı ihmal etmiyor ve sanal hayatta değil, gerçek hayatta kurulan bağlantıların eğlencesini hatırlatıyor.

"Sea of Blue" ismini taşıyan 60 saniyelik film, bir partide açılıyor. Ancak partide herkes telefonlarına gömülmüş halde... Kimse kimseye bakmıyor. Yani esas kız ve esas oğlan dışında hiç kimse! Genç Levi's adamı suratında yaramaz bir ifadeyle, uzaktan izlediği kıza telefon ediyormuş gibi yapıyor, kız da telefonu cevaplıyormuş gibi yapıyor. İkilimiz "telefonla" anlaştıktan sonra ortada bir yerde karşı karşıya geliyorlar ve artık -miş gibi yapmalarına gerek kalmadan iletişim kuruyorlar. Sonra tabii ki havuza atlıyorlar çünkü flört bunu gerektirir!

Mike Piscitelli ve Michael Haussman tarafından yönetilen ve FCB'nin "Live in Levi's" kampanyası çerçevesindeki dördüncü film olan "Sea of Blue" TV ve sinemanın yanı sıra; basın, dijital ve sosyal platformlarda da yayına girdi. Ana filmi destekleyen stil videoları ve kamera arkası görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşılıyor.

Görsel: YouTube