Silahlardan Yapılmış Bir ABD

Michael Murphy’nin Identity Crisis adlı anamorfik eseri, bakıldığı perspektife göre farklı biçimler oluşturarak ABD’deki silah denetimsizliğine karşı güçlü bir eleştiri yöneltiyor.

Brooklyn’li sanatçı Michael Murphy’nin zekice kurguladığı optik yanılsamalı çalışması Identity Crisis (kimlik krizi), ABD’deki silah kontrolü hakkındaki mesajını çok güçlü bir şekilde aktarıyor. Havada asılı duran silahlar bir yönden bakıldığında ABD’nin haritasını oluştururken başka bir yönden bakıldığında ise dev bir silahı oluşturuyorlar. Murphy, çalışmasının şiddet ve yıldırma üzerine kurulu ABD imajını görselleştirdiğini belirtiyor. Böylece sanatçı, anamorfik Michael Jordan heykeli ve Perceptual Shift adlı çalışmalarıyla kanıtladığı optik oyun yaratma yeteneğini bir kez daha göstermiş oldu.

Çalışma, geçtiğimiz yıl başkanlık seçimleri öncesinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre ile çakışan Truth to Power adlı sergide izleyici ile buluştu. Sergi, Rock the Vote’un -gençleri oy vermeye teşvik eden ve kar amacı gütmeyen kuruluş- ev sahipliğinde Philadelphia’da gerçekleştirildi. Sergiye; Banksy, Ron English, Shepard Fairey, The Black-Eyed Peas ve Ty Dolla $ign gibi politik açıdan aktivist olduğu bilinen yüzlerce sanatçı katıldı.

Michael Murphy'nin güncel çalışmalarını Instagram aracılığıyla takip edebilirsiniz.