Sıkıcı Reklam Panolarını Eğlenceye Çeviren Sanal Gerçeklik Gözlükleri

Yapı marketi Sodimac için McCann Lima tarafından hazırlanan sanal gerçeklik çalışması Peru'nun en büyük otoyolunda sıralanmış reklam panolarını Sodimac'ın yaz katalogundan eğlenceli ürünlere dönüştürüyor.

Peru'nun en büyük yapı market zinciri Sodimac, otoyol boyunca dinlenme alanlarına dönüştürdüğü panolardan sonra yine yaratıcı bir fikirle karşımızda. Ülkenin en işlek ve reklam anlamında en kalabalık otoyolu olan Panamericana Sur üzerinde gerçekleştirilen "Hijacked Highway" isimli çalışma, Peru'nun gördüğü en büyük sanal gerçeklik işi.

Peru reklam mecralarının Super Bowl'u diyebileceğimiz Panamericana Sur; özellikle yaz aylarında çok kalabalık olan bir otoyol olduğundan ve bundan daha önemlisi, sağı solu reklam panolarıyla dolu olduğundan, Sodimac bu yoldaki insanlara benzersiz bir deneyim yaşatmak istemiş. Bunu yaparken de yaz katalogundaki ürünleri tanıtmanın eğlenceli bir yolunu bulmuş

Yolun 11 ile 97. kilometreleri arasında seçilen otomobillere dağıtılan, kartondan yapılma 40.000 sanal gerçeklik gözlüğü; yol kenarındaki panoları eğlenceli Sodimac ürünlerine dönüştürerek yolcuların yolun 15 kilometrelik bir bölümünü farklı gözlerle görmesini sağlamış. Bir pano devasa bir su kovasına dönüşürken bir diğeri masa lambası olmuş. Üst geçitten ilerleyen plastik araba, devasa salıncak, şişme flamingo... Yolcuların gözlükler aracılığıyla görebildiği 20 farklı 3b canlandırma görüntüden bazıları.

McCann Lima tarafından yaratılan çalışmanın vurgusu Sodimac'ın her yeri, her mekanı eğlenceli veya sıradışı bir hale dönüştürebileceği. Bunu yaparken de gerilla pazarlamayı ve teknolojiyi kucaklayarak otoyol kenarındaki panolardan çok daha düşük medya bütçesiyle çok daha akılda kalıcı bir iş yapmayı başarmış. Reklamcılık açısından çarpıcı bir örnek bu anlamda.





Künye:

Reklamveren: Sodimac Homecenter

Pazarlama ve Müşteri Stratejisi Yöneticisi: Angela Álvarez

Reklam ve İletişim Yöneticisi: Rocío Miranda

Reklam Bölüm Başkanı: Cali Loli

Dijital Pazarlama Bölüm Başkanı: Diana Tanaka

Marka Bölümü Başkanı: Daniela Hoyos

Reklam Ajansı: McCann Lima

Yaratıcı Başkan Yardımcısı: Mauricio Fernández-Maldonado, Christian Caldwell

Yaratıcı Yönetmen: Jomi Rivera, Pipo Galván

Yaratıcı Ekip: Alvaro Soto, Gonzalo Paredes

Müşteri İlişkileri: Andrea Rosselló, Mirjana Slavkovic, Daphne Kizner

Planlama Başkan Yardımcısı: Juan Luis Arteaga

Yapım Yöneticisi: Alonso Palomino

Yapım Şirketi: Pierina Ravizza

Dijital Yöneticisi: Virgina Caceres

Proje Yöneticisi: Angie Valiente / Monica Campos

Yaratıcı Ekip: Andres Aranguren/ Luis Veliz

Tasarım: Akemi Calderón

Topluluk Yöneticisi: Marco Hernando

Promosyon Yöneticisi: Berenice Lu

Genel Yapım: Giovanna Rojas

Yönetici Yapımcı: Enrique Vicente, Andrea De La Torre

Yapım: Saturno

Yapım Ekibi: Alvaro Luque, Cocler Diaz, Paola Saavedra (PSV), Bridgith Peña, Kimy Velasquez, Gabriel Loret de Mola

Film Ekibi: Juan Pablo Polanco, Daniel Bacigalupo, Daniel Hernandez, Victor Fernandez, Jesus Gallegos, Wilder Ludeña, Cesar Enrique Silva, Wilmer (Abby Mata)

Sanal Gerçeklik Yapım: Plan B

Yapım Ekibi: Percy Kiyabu & Kurt Gastulo, Julian Giraldo, Alex Ocaña, Emilio Naka, Victor Nakandakari, Oswaldo Anchayhua, Oscar Gomez, Chubi Akama, Williams Mantar, Jorge Noriega

Canlandırma: Victor Nakandakari, Williams Mantari, Chubby Akama, Emilio Naka, Christian Orendo, Cecilia Tamashiro, Victor "Pulpin" Vegas, José Custodio, Andrés Abad

Ses Yapım: Sin Anestesia

Ses Ekibi: Claudia Incio, Jhonny Vasquez, Charly Garcia

Şarkıcılar: Richi Rodriguez, Daniela Guersi, Jhonny Vasquez, Claudia Incio, Jessica Vilchez

Görsel: YouTube