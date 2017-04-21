Sıcak Plajda Buz Gibi Bir Coca-Cola

Brezilya'da gerçekleştirilen Coca-Cala aktivasyonunda, insanlar plaja getirilen devasa buz kübünün içerisindeki içeceklere ulaşmaya çalışıyor.

Sıcak bir günde, örneğin bir plajda buz gibi bir içecek en serinletici şeylerden biridir herhalde. Coca-Cola da yaz denince aklımıza gelen ilk markalardan. Dolayısıyla Coca-Cola'nın Brezilya'nın meşhur plajı Ipanema'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çalışma gayet yerinde. Yaz, sıcak, kumsal, gençlik, eğlence, paylaşım... Tüm bu öğeleri bir araya getiren aktivasyonda "buz gibi" tanımlamasının hakkı gerçekten verildi diyebiliriz.

Coca-Cola'nın yeni ambalajını tanıtmak amacıyla düzenlenen aktivasyon için 500 kutu Coca-Cola; 2 metre yüksekliğinde 8 ton ağırlığında devasa bir buz kübü içinde plaja yerleştirilmiş. Aslında markanın yaptığı kısım bu kadar, geri kalan her şey plajdaki insanlara ait. Artık o buz dağının yanına gidip serinlerler mi yoksa buzun içindeki Coca-Cola'ları çıkarmaya mı çalışırlar, orasına plajda toplananlar karar vermiş.

Buzun içindeki içecekleri almaya karar verenler için mesele göründüğü kadar kolay olmamış tabii. Ne de olsa kocaman bir buz dağının içerisine sıkışmış bir kutudan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanlar çeşitli yolları ve yaratıcılıklarını kullanarak Coca-Cola'ları çıkarmaya uğraşmışlar. Kovayla su atanlar, raketinin arkasıyla vuranlar hatta -görünce biraz iç acıtsa da- telefonunu kullananlar olmuş. Sıcak iyice bastırdıkça Coca-Cola'ya ulaşma isteği de iyice artmış olacak ki pek pes etmemişler.



Sonunda, insanlar Coca-Cola'larına ulaşmış, arkadaşlarıyla paylaşmış, serinlemiş. Böylece hem insanların plajda eğlenceli anlar geçirimeleri sağlanırken, hem de Coca-Cola ve yaz bağlantısı güçlendirilirken yeni ambalajlar da sergilenmiş.



Coca-Cola bu tarz eğlenceli çalışmaları ve deneyimsel aktivasyonları sık sık gerçekleştiren bir marka. Bu da tam marka kimliğine uygun, doğru zamanda, doğru yerde gayet akıllıca yapılmış bir iş.

Görsel: YouTube