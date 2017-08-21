Sıcak Bir Ülkede Kar Düşleyen Küçük Kız

Tuz markası Cerebos için yaratılan sevimli canlandırma, kar yağmayan bir yerde kar hayalleri kuran bir kızı ve büyük babasının ona yaptığı sürprizi anlatıyor.

Güney Afrika'da kar temalı bir reklam niye olsun? Olmuş işte, üstelik de gayet nefis olmuş. Bakınız, 20 yıldır reklam yapmayan Güney Afrikalı tuz markası Cerebos'un reklamı. Sevimli mi sevimli, hem de karlı kışlı.

FCB Durban tarafından yaratılan "Snow" (Kar) isimli Cerebos reklamı, Tulips and Chimneys yapımı canlandırma bir film. 40 saniye gibi kısa bir süre içinde karakterleri ve heyecanlarını başarıyla tanıtıyor, tatlı da bir hikaye anlatıyor. Bu anlamda çok başarılı bir canlandırma olduğunu söyleyebiliriz.

Film, en başından bizi baş kahramanımız olan, süper şirin ufaklıkla tanıştırıyor: Mpho. Kendisi, pek çok çocuk gibi "Ah bir kar yağsa!" diye heyecanla bekleyen minik bir kız. Tek problem, kızımızın asla kar yağmayan bir memlekette yaşıyor olması. Türkiye'nin özellikle güney illerinde çocukluğu geçmiş olanların aşina olacağı bir sorun yani. Mpho; o sıcakta üzerinde kar kıyafetleri, coşkuyla kar bekliyor, kardan adam yapmak istiyor, kar melekleri çizmenin hayalini kuruyor, kızağa binmeyi düşlüyor. Ama yok tabii, sadece güneş ve kum var elde. Taa ki büyük babası kıza bir sürpriz hazırlayana kadar!

Film, CG ile stop motion'ı bir arada kullanıyor. Film için hazırlanan minyatür set 4 haftada yapılmış. Detaylar ve dokular çok özenli. Toprak için kum ve çay kullanılırken, etraftaki çalılar biberiye demetleri kullanılarak yapılmış. Karakterlerde de hepsinin kişiliğini ayrı ayrı vurgulayacak ayrıntılara dikkat edilmiş. Böylece şirin Mpho, evin patronu büyük anne ve sessiz-sakin büyük babanın kişilikleri yaratılan tiplemelerle ekranda görülür görülmez verilebilmiş.

Film, çok şirin demiştim, gerçekten de çok minnoş. Tuzla ilgisi ne diyeceksiniz, çok birebir ürün bağlantısı olmasa da ürünü ailenin ve ev yaşamanın bir parçası olarak gösteriyor. Hani, hayatın tadı tuzu anlamında konumluyor diyebiliriz bir nevi. Ürünün film boyunca, son kareye kadar karakterlerden rol çalmaması, arada arka planda hafifçe görünmekle yetinmesi de oldukça mütevazi bir duruş.

Künye:

Reklamveren: Cerebos

Reklam Ajansı: FCB, Durban

Yaratıcı Yönetmen: Brandon Govender (RY), Declan Sharp (SY)

Müşteri Direktörü: Karen Stephenson

Yapım: Tulips & Chimneys

Canlandırma: BlackGinger

Ses: Honeymoon Studios

Görsel: Vimeo