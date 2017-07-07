​Sıcağı Geçirmeyen Fanlı Çadır

Siesta4, direkt güneş ışığı altında oluşabilecek boğucu havanın önüne geçen yansıtıcı kumaşı ve fanlarıyla ferah bir kamp deneyimi sunuyor.

4 kişilik kamp çadırı Siesta4; güneş ışığını içeri geçirmek yerine yansıtan, hafif, dayanıklı ve su geçirmeyen materyalden yapılmış. Böylece tipik naylon ve polyester çadırlara alternatif serin bir kamp deneyimi sunuyor.

ABD'li şirket Outback Logic tarafından tasarlanan Siesta4’un içine iki adet son derece sessiz çalışan, 8 inçlik USB sürücülü fan monte edilmiş. Böylece çadırın girişi tamamen kapalıyken veya dışarıda esinti yokken dahi içeride serin bir hava akımı oluşuyor. Kullanıcı isterse fanları çıkarabiliyor.

Çift duvarlı tasarıma sahip Siesta4’un iç duvarı nefes alabilen polyester kumaştan yapılmış. Farklı uçlarda yer alan 2 kapısı olması, hava akımı yaratarak mümkün olan en iyi havalandırmayı sunmasını sağlıyor. Yan cephelerinde fanların tutturulabileceği fermuarlu 2 yuvarlak hava deliği bulunuyor. Ayrıca çatısında 2 küçük havalandırma deliği daha var. Olumsuz hava şartlarında içeri rüzgarla birlikte toz ve kum girmesini engelleyebilmek için tüm havalandırma delikleri kapatılabiliyor. Dolayısıyla güneşten değil, kötü hava şartlarından da mükemmel koruma sağlayabiliyor.

Siesta4 2015'te Indiegogo'da (hedefinin %129'u kadar fonlanmış), geçtiğimiz yıl ise Kickstarter'da destek toplamış.

Indiegogo'daki kampanya sürerken çadırın dışını daha eğlenceli kılan özel bir Disco" versiyonu üretilmiş. Gölgede iken gümüş renginde görünen çadır, güneş ışığı altında disco topu gibi parlak ve rengarenk görünüme kavuşuyor.

Görsel: Kickstarter