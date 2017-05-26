Shell Eco-Marathon'a, Londra'ya Gidiyoruz!

Yarından itibaren 4 gün Londra'dan, Shell'in yeni fikirler ve inovasyon dolu etkinliğinden bildireceğiz.

Shell, bahar aylarının sonlarında Londra'da Queen Elizabeth Olympic Park'ta, enerjinin geleceği ile ilgili parlak fikirlerin bir araya geldiği bir organizasyon düzenliyor. Shell Eco-Marathon adlı bu etkinlikte gençler hem yeni teknolojilerle tanışma fırsatı buluyor, hem de bizzat bu yeni teknolojileri geliştirenlerden biri olma fırsatını yakalıyorlar. Dünyanın dört bir yanından gençler, farklı enerji kaynaklarını kullanarak en verimli taşıtları tasarlıyor ve geliştiriyor, sonra da yarışmada en az enerji kullanarak en uzun mesafeyi katetmeye çalışıyorlar.



Shell Eco-Marathon'a 12 yıldır Türkiye'den öğrenciler de katılıyor. Bu öğrenciler kendi çabalarıyla geliştirdikleri araçlarıyla tüm dünyadan gelen gençlerle rekabet ediyorlar. Böylece geleceğin mühendisleri, bugünden gerçek ürünleri geliştirerek yetişiyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek Shell Eco-Marathon'da tam 13 Türkiye'den öğrenci takımı da yer alıyor! Biz de bu öğrencilerle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.

Shell Eco-Marathon sadece yarışmadan ibaret bir etkinlik değil. Etkinlik boyunca orada bulunan tüm ziyaretçiler Shell'in en son inovasyonlarını ve yaratıcı fikirlerini yerinde görme şansı da yakalıyor.







Önümüzdeki günlerde Tunç'la yapacağımız kısa videolarımızı Shell Türkiye Instagram hesabından takip edebilirsiniz.