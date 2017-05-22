Shazam'ın Unuttuğu Gün

Alzheimer hakkında farkında yaratmak için Shazam'ın kullanıldığı kampanyada, Shazam şarkı isimlerini bir türlü hatırlayamadı.

Alzheimer hastalığının tek belirtisi değil ama en önemli (belki de en bilinen) belirtilerinden biri de unutmak; insanları, kelimeleri, tarihleri, olayları unutmak. İngiliz sivil toplum kuruluşu Alzheimer’s Research UK ve ajansı Innocean Worldwide UK de bu belirtiyi ön plana koyarak Shazam ile bir iş birliği yaptı ve unutma kavramı üzerinden konu hakkında farkındalık yaramak amacıyla bir kampanya hazırladı.

“The Day Shazam Forgot” ismini taşıyan çalışmada, özellikle de bir şarkının kime ait olduğunu bulmak için kullanılan müzik uygulaması Shazam, unutmaya başlamış. Şarkıyı dinliyor, dinliyor ama hatırlayamıyor. "Sanki bu şeydi" diyor, "Ay dilimin ucunda" gibi farklı farklı mesajlarla şarkıyı bulmaya çalışıyor ama bir türlü hatırlayamıyor. En sonunda şarkıyı hatırladığında ise bir link aracılığıyla kullanıcılar Alzheimer konusunda desteğe davet ediliyorlar.

Nisan ayı boyunca süren kampanyanın amacı, genç insanlara Alzheimer hakkında bilgi vermek ve hastalığın sadece yaşla ilgili olmadığını, 40 yaşındaki insanları dahi etkileyebildiğini anlatmak. Bu anlamda, oldukça ilgi çeken bir iş olmuş. Kampanya sitesi, ilk birkaç saatte bile çok yüksek ziyaretçi sayılarına ulaşmış.

Etkili, sağlam ve çok basit bir fikre dayanan bir çalışma olduğu muhakkak. Hatta etkisi daha önce de kanıtlandığından olacak; Shazam daha önce de çok benzer bir iş yapmıştı. 2015 yılında kulak sağlığı konusuna farkındalık sağlamak için hazırlanan ve hatırlayamamak yerine tam duyamamak üzerinden giden "The Day Shazam Went Deaf" isimli kampanya da büyük ilgi çekmiş. Hatta reklam ajansı Saatchi & Saatchi; One Show ve Clio gibi pek çok yarışmada ödül kazanmıştı.

Künye:

Reklamveren: Alzheimer’s Research U.K.

Reklam AJansı: Innocean Worldwide U.K.

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Jeremy Craigen

Yaratıcı Yönetmen: Andy Wyton, Chris Kirk

Sanat Yönetmeni: Simon Carr

Reklam Yazarı: Tristan Lenczner

Tasarımcı: Liam Graham

Görsel: Vimeo