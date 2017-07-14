Seyahatlerini Selfie Yerine Çizgilerle Anlatan Çift

Andreas ve Felicia Hutabarat çifti, seyahatlerini kendilerini temsil eden Abang ve Neng adlı karikatür karakterlerin başrolde olduğu fotoğraf projesi Doodledeux ile kayıt altına alıyor.

Selfie akımının dışında kalmayı tercih eden Endonezyalı çift Andreas ve Felicia Hutabarat, seyahat anılarını kaydetmek için yaratıcı ve pratik bir yöntem geliştirmiş. Felicia çizmeyi, Andreas ise fotoğraf çekmeyi çok sevdiğinden Doodledeux adını verdikleri Instagram projesiyle hem yeteneklerini konuşturmuşlar hem de seyahatlerini kayıt altına almışlar.



İkili, “amaçsızca çizmek/karalamak” anlamına gelen doodle sözcüğü ve Fransızca’da “iki” anlamına gelen deux sözcüğünü birleştirip projeyi - ve Instagram hesabını- Doodledeux olarak adlandırmayı tercih etmiş. Kendi kendilerini "Abang" ve "Neng" takma isimleri altında karikatürleştirmişler ve gittikleri her yerde objektifin karşısına kendileri yerine bu karakterleri koymuşlar. Her bir çizimin tamamlanması yarım saat sürüyormuş.

Çift, projeye başladıklarından bu yana sehayat etmek konusunda daha fazla motivasyon hissediyormuş. Çift olarak bir şeyler yapmanın insana bir amaç verdiğini belirtiyorlar. Elbette bu ilişkilerine de oldukça heyecan katmış ve bütün çiftlere beraber yapabilecekleri bir şeyler bulmalarını tavsiye ediyorlar.

Çift her bir fotoğrafı, aşağıda olduğu gibi birer cümlelik metinler eşliğinde paylaşıyor. Son olarak boredpanda’da Bali seyahatlerinden bir derleme paylaşmışlar:

"Pandawa sahilinde meditasyon… Yoksa sadece rol mü yapıyorlar?"

"Jimbaran sahilinde mum ışığında akşam yemeği..."

"Okyanusun kokusu, saçlarınızın arasında dolaşan bir meltem ve nefes kesici bir manzara!"

"Başının üstünde gökyüzü, ayağının altında kum... Hayat güzel!"

"Gün batımının şerefine!"

"Yaşasın sonunda sahildeyiz!"

"Bali'nin en renkli restoranı otel Mexicola'dan selamlar!"

"Közlenmiş mısır ya da "Jagung Bakar" keyfi"

“Bir kaşık şeker, ilacı yutmaya yardım eder”

Bu cümle aslında Disney’in Mary Poppins adlı karakteri tarafından seslendirilen "A spoonful of sugar" şarkısından dile yerleşmiş bir deyim. Şarkı, yapılması gereken her işin içinde eğlenceli bir taraf olduğunu anlatır.

"Ulu Garuda'ya adağımız sunarken"

Garuda, Hindu ve Budist mitolojilerinde yer alan kuş ve insan melezi bir yaratık -Wikipedia.

Görsel: Instagram

