Sevilen Oyunların Konsept Tasarımcısı Hicham Habchi İCAF'ta

League of Legends, Overwatch gibi oyun​lara karakter tasarlayan, Spawn'a kapak çizen Hicham Habchi; 10 Eylül Pazar günü İCAF'ta!

League of Legends, Borderlands, CSI Hidden Crimes, NCIS Hidden Crimes, Overwatch gibi oyunların hayranıysanız size çok güzel bir haberimiz var. 10 Eylül Pazar, 16:45 – 18:15 saatleri arasında İCAF’a adı geçen oyunların konsept çizeri Hicham Habchi geliyor!

Birleşik Arap Emirlikleri kökenli çizer, İCAF’ta hem çizmeye dair tutkularından bahsedip yol gösterecek hem de canlı çizim seansı gerçekleştirecek.

Hicham Habchi tabii ki sadece oyunlar için konsept tasarlamıyor. Kendisi çok yetenekli bir karakter tasarımcısı olmakla birlikte oyun dışında animasyon, çizgi roman gibi alanlarda da konseptler ve karakterler geliştiriyor. Ayrıca Habchi, Image Comics’te bir süredir kapak da tasarlıyor. Hatta en son çizgi roman dünyasının bağımsız krallarından olan Todd Mcfarlane’in yarattığı karakter Spawn’ın 271 ve 275 sayılarının siyah beyaz ve renkli özel kapak tasarım serilerine imzasını attı.

Siz de çizgi roman ve oyun hayranıysanız, 10 Eylül Pazar 16:45 – 18:15 tarihini ve İCAF'ı ajandanıza not almayı unutmayın. Yoksa bu bol çizgili söyleşiyi kaçırdığınıza üzülebilirsiniz.

Görsel: Hicham Habchi