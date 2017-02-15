Borusan'ın 14 Şubat kampanyası, daha eşit bir çalışma ortamı için cinsiyetçi ve ayrımcı dilin iş yaşamındaki kullanımına dikkat çekiyor ve sevginin dilde başladığını vurguluyor.

Markalar Sevgililer Günü'nü farklı farklı şekillerde kutlarken Borusan, 14 Şubat'a eşitlik penceresinden bakarak cinsiyetçi dil kullanımına dikkat çeken bir kampanyayla önemli bir konuya vurgu yaptı. "Sevgi Dilde Başlar" ismini taşıyan kampanya; iş yaşamındaki ayrımcı dil ve davranışlara dikkat çeken bir rehber ve video içeriyor.

Borusan Grubu’nun toplumsal eşitlik platformu Borusan Eşittir'in Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi danışmanlığında hazırladığı İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi; kadın-erkek ayrımını besleyen, büyüten, önyargı içeren dilin iş yaşamındaki etkilerine değinirken, bunların değiştirilmesi için çağrı yaparak daha eşit bir iş ortamı yaratılmasını hedefliyor.

Rehberde cinsiyetçi olabilecek pek çok sözcük, deyim, atasözü ve deyiş sıralanmış. Bunların bir kısmı gündelik hayat içerisinde alt okumalarını hiç düşünmeden sarf ettiğimiz deyişler... Adam gibi, adamakıllı, bayan yönetici, kadın işi, erkek işi... Sadece cinsiyet ayrımı da değil. Rehber yaş temelli ayrımcılığa da itiraz ediyor. Dinozor, eski kafa, yeni yetme, dünkü çocuk, Y kuşağı gibi sözlerin ayrımcı olmayan, nötr karşılıklarını veriyor. Bu sözcükler ve karşılıkları Borusan ofislerine de asılarak yaratılan farkındalığın güçlendirilmesi sağlandı.

Borusan çalışanlarının yer aldığı kampanyanın videosu da rehberin çizdiği çerçeveden ilerleyerek “Diliniz değişirse dünya değişir” mesajını veriyor. Borusan çalışanlarının sadece "çalışan" olarak adlandırılmak istediklerini; fiziki özellikleri, yaşları ya da cinsiyetlerinin önemi olmadığını vurguladıkları video; hiç düşünmeden kullandığımız sözcüklerin ayrımları nasıl besleyebileceğine de dikkat çekiyor. Film; "Bakış açını değiştir, dilini değiştir, dil değişirse dünya değişir. Unutma sevgi dilde başlar" mesajıyla sonlanıyor. Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, konu ile ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “İş yaşamında çoğu zaman iyi niyetli ama cinsiyet ayrımcılığı içeren söz ve davranışlarımız, kadın ve erkeğin, deneyimli ve genç kuşağın birbiri ile uyum içinde, sevgi, saygı temelinde bir işbirliği içinde çalışmasının önünde gizli bir engel teşkil ediyor. Dilin, zihnin bir aynası olduğuna, dilimizdeki değişimin zihnimizi ve davranışlarımızı değiştireceğine inanıyoruz. Daha mutlu ve verimli çalışma ortamları yaratmak en önemli görevimiz ama bunun ötesinde bir insanlık meselesi. Kurumumuzdan başlayarak, insanlarımızı sevgi ve saygı paydasında buluşturmak için elimizden gelen katkıyı yapmak topluma ve geleceğe görevimizdir.”



Dilin toplumların düşünüş biçimini etkileyecek, hatta şekillendirebilecek güce sahip olduğu düşünülürse Borusan'ın bu çalışmasının ne kadar değerli olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten de, sevgi dilde başlar, dilimizi temizlemeden ayrımlardan kurtulamayız. O yüzden hep beraber tekrar ediyoruz: Bayan değil, kadın! #sevgidildebaşlar

Görsel: Borusan