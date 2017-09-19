Set Ekipmanlarıyla Ceviz Kırmak

Set Pozitif Filmcilik, set ekipmanlarını beklenmedik şekilde kullanarak ceviz kırıyor.

Yerli ve yabancı filmler ile dizi çekimlerinde efekt ve set hazırlık hizmeti veren Set Pozitif Filmcilik, Instagram hesaplarında uçuk ve eğlenceli bir seri yaratıyor. Çekimler sırasında kullanılan envai çeşit ekipmanla ceviz kırıyorlar. Merdiven, klips, kızak, tripod ve hatta dinamo gibi devriler tahtalarla ceviz kırılıyor.

Set Pozitif ekibinin samimiyeti de ceviz kırarken ne kadar eğlendiklerine ışık tutuyor. Ekipmanları amaçları dışında yaratıcı kullanımlarıyla ilham verirken kaç farklı şekilde daha ceviz kırabilecekleri sorusu da akıllara geliyor. 3 gün önce başlayan ceviz kırma yolculukları takipçiler tarafından öyle beğenildi ki artık ceviz kırılmayan bir video yüklendiğinde sorgulanır hale geldiler.

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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 20, 2017 at 10:25pm PDT



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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 20, 2017 at 4:04am PDT

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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 20, 2017 at 11:40pm PDT

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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 18, 2017 at 8:37pm PDT





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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 20, 2017 at 4:20am PDT



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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 21, 2017 at 11:38pm PDT



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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 19, 2017 at 9:07pm PDT



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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 21, 2017 at 11:49pm PDT



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A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on Sep 21, 2017 at 8:17am PDT



Görsel: Set Pozitif Filmcilik