Set Ekipmanlarıyla Ceviz Kırmak
Set Pozitif Filmcilik, set ekipmanlarını beklenmedik şekilde kullanarak ceviz kırıyor.
Yerli ve yabancı filmler ile dizi çekimlerinde efekt ve set hazırlık hizmeti veren Set Pozitif Filmcilik, Instagram hesaplarında uçuk ve eğlenceli bir seri yaratıyor. Çekimler sırasında kullanılan envai çeşit ekipmanla ceviz kırıyorlar. Merdiven, klips, kızak, tripod ve hatta dinamo gibi devriler tahtalarla ceviz kırılıyor.
Set Pozitif ekibinin samimiyeti de ceviz kırarken ne kadar eğlendiklerine ışık tutuyor. Ekipmanları amaçları dışında yaratıcı kullanımlarıyla ilham verirken kaç farklı şekilde daha ceviz kırabilecekleri sorusu da akıllara geliyor. 3 gün önce başlayan ceviz kırma yolculukları takipçiler tarafından öyle beğenildi ki artık ceviz kırılmayan bir video yüklendiğinde sorgulanır hale geldiler.
#vicdansızlar#cevizwolüme7
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#ayarsız#vicdansız#iddalı#cevizwolüm5#meto
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#cevizwolüme9#Vicdansızerdo
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#günaydın#sadoyaithafen#nelazimsao
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#vicdansızlar #wolume6#ceviz #öktem#çapa
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#vicdansızlar #günaydın#wolüme14#ceviz#sado
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#günaydın#vicdansızlar#ceviz#nelazimsao
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#dogma#vicdansızlar #wolume15
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
#vahşi#sert#net#vicdansız#cevizwolüme12@hilalszr
A post shared by Set Pozitif Filmcilik A.S. (@setpozitif_filmcilik) on
Görsel: Set Pozitif Filmcilik