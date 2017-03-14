Ses, Film ve Projeksiyon Kullanarak Mimariyi Dönüştüren Çalışmalar [SXSW 2017]

Tasarımcılar hareketli görsel, yazılım ve robotik teknolojilerle geleneksel mimariyi yeniden ele alıyor.

SXSW'teki New Architects' Toolkit: Sound, Film, & Projection isimli oturumda, farklı disiplinlerle kendini geliştirmiş üç tasarımcı dış mekanlara yaptıkları müdahalelerle mimariyi şekillendiren örnekler paylaşıldı.

The Wall Street Journal muhabiri Rachel Emma Silverman'ın moderatörlüğünde ilerleyen oturumda sanat ve deneyim tasarımı eksenin üretimler yapan Sam Stubblefield, Samsung çatısı altındaki Think Tank Team ekibinden Brian Harms ve hikaye ile medyayı buluşturan çalışmalar yapan Yonder'ın eş kurucularından Mark Bashore çalışmalarını paylaştı.



Sam Stubblefield, çevresindeki mimariyi sanat ve aktivizmle dönüştüren çalışmalar hazırlıyor. Digital Inner Tubes isimli yerleştirmesi otobüs durağına yakın olan sanat galerisinde yer alıyor ve otobüs durağa her yaklaştığında nefes alırcasına büyüyüp küçülüyor. Yerleştirmesinde motor, robotik motor kumandası, Arduino, X-Bee alıcı-verici ve şarj edilebilen 12 voltluk piller kullanmış.

Stubblefield, not-art.org isimli projesinde ise sokak sanatlarını o eserlerle karşı karşıya olan kişilerin değerlendirebileceği çıkartmalar hazırlamış ve dileyen herkesle ücretli veya ücretsiz olarak paylaşmış. Bu çalışmasındaki temel amaç da kamuya açık sanat eserlerinin yine kamu tarafından değerlendirilebileceği eşit bir düzlem yaratmakmış.



Mark Bashore, Las Vegas'taki Cosmopolitan mağazası için hazırladıkları Little Winter kampanyasını anlattı. Minik figürlerle hazırlanan vitrin tasarımının ziyaretçiler üzerinde bıraktığı etkinin özünde doğrusal bir hikaye anlatmamasının yer aldığını söyledi. Böylece deneyimleyenler kendi hikayelerini ve maceralarını hayal edebilmiş.



Samsung çatısı altındaki Think Tank Team ekibinden Brian Harms, üniversite döneminde yürüttüğü çalışmaları arasından Suspended Depositions isimli çalışmasını paylaştı. Şu anda Samsung Research America çatısı altında üretim yaptığı ve gizlilik sözleşmelerine tabii olduğu için güncel çalışmalarına detaylarıyla yer vermedi. Suspended Depositions çalışmasında, üretim sürecinin 3B baskı gibi ilerlediği ancak jel ile dolu bir havuz içine baskı yapıyor. En, boy ve yükseklikten sıyrılan 4 yıllık bu çalışma, günümüzden bakınca Google Tilt Brush ile çizim yapmanın izlerini taşıyor.



Görsel: Sam Stubblefield