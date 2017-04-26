Ses Dalgalarıyla Yaratılan Dijital Coğrafyada Yolculuk [Müzik Videosu]

Victor Doval tarafından Meier & Erdmann'ın Howler Monkey parçası için hazırlanan müzik videosu veri görselleştirmeyle yarattığı coğrafyada bir günü timelapse olarak anlatıyor.

Alman elektronik müzik ikilisi Meier & Erdmann'ın Moniker Eggplant plak şirketi etiketiyle bu sene başında yayınladığı Howler Monkey albümünün aynı isimli çıkış parçası için hazırlanan müzik videosu bu ay başında yayınlandı. İspanyol sanatçı Victor Doval tarafından hazırlanan müzik videosunda parçada kullanılan her ses farklı bir yapıya dönüşüyor ve bir günlük döngüyü dijital bir timelapse formatında aktarıyor.

Video başlarken dümdüz bir çimenlik olan dünya, seslerin iştirakiyle bir anda tepeler, kayalar ve bitkiler fırlıyor. 290 saniyelik müzik videosu boyunca sesler çoğaldıkça coğrafyanın dokusu da renklenmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Müzik durduğunda ise yine bir düzlük ile baş başa kalıyoruz.

Prodüksiyon sürecinde Meier & Erdmann'ın kullandığı sesler algoritmik olarak görsel parametrele eşleştirilerek geometriye, materyallere ve ışığa yön veriyor. Bu süreçte işlenen her ses verisi görselleştirilirken matematikten faydalanarak disiplinlerarası bir çalışma ortaya çıkmış. Günümüz dijital sanatlarının da doğasında varolan çok disiplinli üretim süreci, Doval'ın mimar, tasarımcı ve sanatçı unvanlarına sahip olmasıyla mümkün hale gelmiş. Sanatçı, görselleştirme aşamasında ise Processing ve Blender yazılımlarını kullanmış ve Blender'ın Sverchok eklentisinden de geometrik dönüşümler yaparken faydalanmış.

Görsel: Vimeo