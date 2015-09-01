Sercan Yavaşoğlu'ndan Starbucks Doodle'ları

Sercan Yavaşoğlu, Starbucks bardaklarının üzerine çizdiği renkli doodle’larla, yaşamın her anınının yaratıcı üretim için bir fırsat olabileceğini gösteriyor.

Sercan Yavaşoğlu, günlük hayatın içindeki kısa bir kahve molasının da yaratıcılığı ortaya koymak açısından iyi bir fırsat olduğunu Starbucks doodle'ları aracılığıyla hepimize hatırlatıyor.

Yavaşoğlu Starbucks bardakları üzerine yaptığı çizimlerin ortaya çıkış hikayesini şöyle açıklıyor: “Kahve tercihleri kişiden kişiye değişse de, kahvelerimizi içtiğimiz bardaklar hep aynı. Starbucks’ın dönemsel olarak çıkardığı kışlık Christmas bardaklarının ya da Sevgililer Günü’ne özel kalpli bardaklarının ne kadar ilgi gördüğü düşünülürse, insanların farklılık arayışlarını da daha iyi anlayabiliriz. Ben bu doodle'ları sadece günümün küçük bir kısmında yaratıcı yönümü kullanarak tasarladım. Aldığım geri bildirimler bana işin içinde yaratıcılık olunca küçük değişikliklerin ne kadar önemli olduğunu yeniden gösterdi.”.

Sercan Yavaşoğlu'nun profesyonel yaşamı da yaratıcılık üzerine kurulu. Daha yaratıcı ve özgür bir hayat kurmak için yakın zamanda Cartoon Network’teki işinden ayrılan Yavaşoğlu, artık serbest çalışmayı tercih ediyor. 5 yıldır ajanslarda ve çeşitli firmalarda dijital sanat yönetmeni olarak çalışıyor. Bu süre zarfında mobil ve internet sitesi arayüzleri, sosyal medya görselleri, illüstrasyonlar, banner’lar ve videolar yaratmış.

Sercan Yavasoglu (@sercanyavasoglu)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Eyl 2015, 05:07 PDT )

Sercan Yavasoglu (@sercanyavasoglu)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Eyl 2015, 04:19 PDT )

Sercan Yavasoglu (@sercanyavasoglu)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Eyl 2015, 07:29 PDT )



Görsel: Instagram