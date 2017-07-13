Seramik Sanat Eserleri Yaratabileceğiniz 3B Yazıcı

Masaüstü 3B yazıcı ClayXYZ, kille dilediğiniz tasarımı veya sanatsal çalışmayı yaratmanıza olanak tanıyor.

ClayXYZ, yeniden kullanılabilir doğal materyalleri 3B baskıyla bir araya getirerek, karmaşık seramik çalışmalar basmaya imkan tanıyor. Geçtiğimiz aylarda Kickstarter’da fonlanan masaüstü 3B yazıcı, hedeflediği desteğin %230’unu toplamış.



ClayXYZ ile basmak istediğiniz modeli ve kili yazıcıya yükledikten sonra başlat düğmesine basarak yazma işlemini başlatabiliyorsunuz. Hayalinizdeki kahve kupasını, vazoyu, kaseyi, abajuru, seramik müzik aletini, mimari yapı modelini veya maske, heykel gibi sanatsal işleri ClayXYZ ile gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Sevdikleriniz için de dilediğiniz hediyeleri tasarlayabilirsiniz.

3B yazıcıların çoğu baskı malzemesi ABS ya da PLA plastik kullanırken, kilin kullanılması bu yazıcıyı diğer 3B yazıcılardan farklı kılıyor. Sonuçta kil tekrar kullanılabilen doğa dostu bir malzeme. Kilin yazıcıya yerleştirilmesi ise pil şarj etmek kadar pratik.

ClayXYZ ile basılan objeler doğrudan kullanılabiliyor. Bir kupa bastınız diyelim, hemen suyunuzu, kahvenizi onun içinden yudumlamaya başlayabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte çalışıp onu da bu keyifli üretim sürecine dahil edebilirsiniz.

ClayXYZ ile basılan objeleri onarmak mümkün. Bozmaktan korkmanıza gerek yok. Çünkü objeyi suda eritebilir, kullandığınız kili yeniden yazıcıya yükleyebilirsiniz. Farklı stilde eserler için farklı türde kil kullanabilirsiniz. Eserinizin çıktısını aldıktan sonra onları sırlayabilir ve fırınlayabilirsiniz. Dilerseniz piyasadaki kendi kendine kuruyup sertleşen (fırınlama gerektirmeyen) kilden de kullanabilirsiniz.

Ne tür objeler basacağını ve nereden başlayacağını bilmeyen kullanıcılar için ClayXYZ bir model kütüphanesi yaratmış ve bu kütüphaneye her gün yeni modeller ekliyor. Yaratıcı ekip bu modelleri kütüphaneye eklemeden önce basıp test ediyor ve sorunsuz bir şekilde basılacağından emin olduktan sonra kullanıcıya bir öneri olarak sunuyor.

Görsel: Kickstarter