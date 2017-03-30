Seni Gidi Asi Robot, Cezalısın!

Filipe Vilas-Boas ve Paul Coudamy "The Punisment" adlı yerleştirme ile, yapay zekanın kontrolden çıkma olasılığına karşı insanın şu anki durumunu, kara mizah yoluyla ele alıyor.

Fransız sanatçı Filipe Vilas-Boas, mimar ve tasarımcı Paul Coudamy ile birlikte çalışarak insanı gülümsetirken kara kara düşündüren bir yerleştirmeye imza attı. Yerleştirme, bir endüstriyel robota gelecekte kalkışabileceği herhangi bir itaatsizliğe karşın uygulanan önleyici cezanın sahnelendiği bir kurulumdan oluşuyor.

Proje, Amerikalı yazar ve profesör Isaac Asimov'a ait Three Laws of Robotics’e (üç robot yasası) gönderme içeren “ciddi bir şaka” niteliğinde. Yerleştirmenin başrolündeki robot’un cezası defalarca, “İnsanlara zarar vermemeliyim.” cümlesini yazmak. Dolayısıyla yapaya zekaya dair tam bir kara mizah söz konusu!

Teknoloji hızlı ilerliyor tamam ama işin felsefesi söz konusu olduğunda cevapları aynı hızla bulamıyoruz. Teknoloji fobisi veya aşırı teknik bakış açısı gibi tuzaklara düşmeden üzerinde düşünmemiz gereken pek çok soru var. Dünyamızın ve bedenimizin ne derece otomatikleşmesini istiyoruz? Hangi fiziksel, ahlaki ve yasal çerçevelerin benimsenmesi gerekiyor? İnsan hayatı açısından ve etik açıdan yapay zekanın potansiyel sonuçları neler olabilir? Filipe Vilas-Boas, bu soruların herkesin kafasında çınladığını, cevabını topluca ve acilen vermemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Geçtiğimiz yıl SXSW'de bir röportajda "tüm insanlığı yok etmek istediğini" söyleyen insansı robot Sophia, belki de yapay zekanın bilinçaltını ele vermiştir ne dersiniz? Sonradan özür diledi ancak yine de biz tedbirli olalım.

Sizin yapay zeka ile ilgili cevap bulmasını istediğiniz sorular neler?

Görsel: Vimeo