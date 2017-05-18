Sen Yürüdükçe Etrafı Yeşillendiren Uygulama

Jotun Yeşil Adımlar uygulaması ile yürüdüğünüz yollar karşılığında ağaç dikiliyor.

Uluslararası boya firması Jotun, "Yeşil Adımlar" projesiyle çevreyi korumak ve sürdürülebilirlik adına çalışmalar yapıyor. Atık ve tehlikeli madde azaltma, ürün yenilikleri, enerji kullanımını azaltma, daha düşük karbon ayak izi ve daha düşük solvent kullanımı gibi atılımlar şirketin çevre vizyonu çerçevesinde hayata geçiriliyor. Yeşil Adımlar kapsamında şirketin yeni çalışması ise akıllı telefonlara yönelik, yürümeyi atılan adımlar karşılığında dikilen ağaçlarla teşvik eden bir uygulama.

Jotun Yeşil Adımlar adını taşıyan uygulama, kullanıcıları yürünebilecek mesafeleri araç yerine yürüyerek gitmeye çağırıyor. Bunu da adımları sayarak yapıyor. Yürüdüğünüz mesafe uygulamanın haritası üzerinden görünüyor ve yürüdüğünüz yollar yeşile boyanıyor. Yeşile boyanmış her 4 km için Jotun bir ağaç dikiyor. Haritada daha önce siz ya da başkaları tarafından yürünmüş yolları da yeşil olarak görüyorsunuz. Eğer zaten yeşillenmiş yollardan yürürseniz, her 6 km için bir ağaç dikiliyor. Siz isterseniz bu yollardan yürüyebilir ya da keşfedilmemiş yeni yollar bularak, bilmediğiniz yeni yerler görebilirsiniz.

"Hem kendine, hem dünyaya bir iyilik yap" mesajını veren uygulama sayesinde, öncelikle sizin yürüyüş yapmanız teşvik ediliyor, bu da sağlığınız için yararlı olduğu kadar şehri keşfetmek için de değerli. Bunun yanı sıra araç kullanmayarak hem karbon dioksit emisyonlarının azaltılmasına hem de yürüyüşünüz ile kazandığınız ağaçlarla ağaçlandırmaya yardım etmiş oluyorsunuz. Çevre bilinci konusunda bir taşla pek çok kuş vuran (bu deyim çevre bilinci konusunda bir yazıda pek uygun düşmedi ama mazur görün...) bir uygulama denebilir.

iOS ve Android üzerinden çalışan uygulama ile istatistiklerinizi, kazandığınız ağaçları ve arkadaşlarınız arasındaki sıralamanızı görmek mümkün. Ayrıca, istatistiklerinizi Facebook üzerinden paylaşabildiğiniz gibi arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz. Salı günü başlayan uygulama ilk günden sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve yollar yeşile boyanmaya başlamış bile.

Görsel: YouTube

