Sen Nasıl İstersen Öyle Ürün Tanıtımı

Samsung'un sosyal medya kampanyasında, oyuncu İrem Sak ürünleri izleyenin seçtiği farklı farklı anlatım şekilleriyle anlatıyor.

Samsung, yeni sosyal medya kampanyasında ürün tanıtımlarını eğlenceli ve tekrar seyredilir şekilde yapmanın bir yolunu bulmuş. Ünlü oyuncu İrem Sak'la çalışılan kampanyada izleyen, nasıl bir anlatım istediğin kendi belirliyor, Sak da ona göre anlatıyor.

YouTube üzerinden yayına giren ve diğer sosyal platformlarda da desteklenen "Ona Göre Anlat" kampanyası, Samsung'un beyaz eşyalarının özelliklerini izleyicilere anlatmayı hedefliyor. Bunu da sıkıcı ve tekdüze demo videolarıyla değil; nasıl bir anlatım istediği konusunda tercihi kullanıcının yaptığı farklı farklı anlatım şekilleri kullanarak yapıyor. Cheil Worldwide Türkiye'nin hazırladığı proje, YouTube platformunu yaratıcı şekilde kullanarak, farklı ürün videoları ve anlatımlar arasında kolaylıkla geçiş yapılabilmesini sağlıyor.

Kampanyanın taşıyıcı videosunda ünlü oyuncu İrem Sak, ürünlerin nasıl anlatılmasını istediğimizi soruyor. İlk başta bizi dört ana kategori karşılıyor: 1. Teknolojiden anlamam, ona göre anlat! 2. Vaktim yok, ona göre anlat! 3. Diyetteyim, ona göre anlat! 4. Futbol severim, ona göre anlat! Bu seçeneklerden bize uyanı seçtiğimizde, ilgili anlatım şekliyle buzdolabı, klima, fırın, elektrikli süpürge, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin anlatıldığı bir oynatma listesi karşımıza çıkıyor.

Vaktim yok listesinde, İrem Sak ürünleri hızlı ama yine de komik bir sunumla anlatıyor. Teknolojiden anlamam listesinde ise adı üstünde, teknolojiden anlamayanlara daha basit bir anlatım var. Diğer iki liste ise biraz daha farklı zira bu listelerin altında farklı başlıklarda anlatımlar da var. Diyetteyim listesi kadınlara, futbol severim listesi erkeklere hitap edecek şekilde düşünülmüş alt başlıklardan oluşuyor gibi duruyor... Örneğin, "Kız kızayız, ona göre anlat" ya da "Bulaşığı Biriktiririm, ona göre anlat!" seçeneklerine bu başlıklar altından ulaşıyorsunuz.



Proje öncesi YouTube Türkiye ekibi ile ön hazırlık yapılarak Türkiye’de internet kullanıcılarının ilgili kategorilerde yaptığı aramalar, sorduğu sorular dikkate alınmış. Bu doğrultuda, her ürün için farklı stereotipler oluşturularak bunlara hitap edebilecek mikro hedeflemeli anlatım tarzları planlanmış.



Proje için 7 ürüne (Siz burada 6 ürün göreceksiniz, 7. ürün konusunu araştırıyoruz), toplamda 28 video çekilmiş . Yarı doğaçlama ilerleyen videolarda, İrem Sak'ın komediye olan yatkınlığı büyük avantaj sağlamış. Oyuncunun anlatımı eğlenceli, muzip... Bu da videoların tekrar tekrar seyredilebilmesini sağlıyor, hatta "bakalım, şunu nasıl anlatmış" gibi bir merak da uyandırıyor. Nitekim ben meraktan hemen hemen bütün videoları seyrettiğimden fırında aynı anda hem balık hem kek pişirebileceğimi, çamaşır makinesine sonradan çamaşır ekleyebileceğimi, elektrik süpürgesinin alerjenleri de emdiğini, bulaşık makinesinin yıkama bitince kapağını açtığını öğrenmiş oldum. Tüketiciye faydayı anlatıyor mu anlatıyor, bence oldukça başarılı bir proje o anlamda.

Künye:

Reklamveren: Samsung

Reklamveren Temsilcileri: Ömer Barış Gökpınar, Sümeyya Gökcan, Volkan Akyüz, Erhan Tezakar, Ayşenur Özbekli

Reklam Ajansı: Cheil Worldwide Turkey

Yaratıcı Yönetmen: Cihan Kavaklıpınar

Yaratıcı Ekip: Mert Bitmez, Selim Küçükkutlu

Proje Yöneticisi: Mehmet Özkanoğlu

Dijital Ekip: Doruk Bayer, Selis Aykan

Stratejik Planlama: Etel Aseo

Prodüksiyon Şirketi: Hacıyatmaz Film

Yönetmen: Alexi&Matis

Görsel: YouTube