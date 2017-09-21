Sen De Unutma Beni

Alzheimer Günü için hazırlanan filmde hasta ve hasta yakınları koro halinde "Unutama Beni" şarkısını seslendiriyor.

Alzheimer, hem hastalar hem yakınları için yıpratıcı ve zor bir rahatsızlık. Üstelik, hakkında çok da fazla şey bilinmiyor. Abdi İbrahim; 21 Eylül, Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla duygu yüklü bir film hazırladı.

Müziğin Alzheimer hastaları üzerindeki olumlu etkisi bilinen bir gerçek. Eski şarkıları dinlemenin hafızayı canlandırdığına ilişkin bulgular var. Bu nedenle Abdi İbrahim ve ajansı Buzz Medikal de müzik yolundan ilerlemeyi seçmiş. Konuya dair en uygun şarkı olarak da unutmak ve hatırlamak temalarını duygusal bir şekilde işleyen "Unutama beni" seçilmiş.

Hastaların ve hasta yakınlarının Esmeray'ın bu klasikleşmiş şarkısını bir koro olarak söylemelerini ekrana getiren film; hüzünlü ama sevgi dolu anlarla dolu. Şarkının sözlerini Alzheimer çerçevesinde ele alarak olduğundan daha vurucu hale getiren film; kampanya mesajı olan "Unutsam da Seni Unutma Beni" mesajıyla bitiyor.

Açık hava işleri ve sosyal medya postlarıyla da desteklenen kampanyanın amacı, Alzheimer hastalarına toplumun destek olarak onları yalnız bırakmamaları mesajını vermek, bu zor hastalıkla boğuşan insanların unutulmamasını sağlamak, hasta yakınlarına onların sevgi, ilgi ve desteklerinin Alzheimer hastaları için ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak.

Künye:

Reklamveren: Abdi İbrahim İlaç

Kıdemli Ürün Müdürü: Pelin Tatlıcı

Reklam Ajansı: Buzz Medikal

Ajans Başkanı: Işıl Sayın, Rıza Ilgaz, Devrim Altaylı

Proje Koordinatörü: Doğukan Eyit

Müşteri Temsilcisi: Hande Turgut

Metin Yazarı: Özgür Kayım, Oğuzcan Küçük

Sanat Yönetmeni: Pınar Hayıt

Yönetmen: Murat Emin Kılıç

Görsel: YouTube